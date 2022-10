Vitesse herstelt zich van bekerdebacle en kan langzaam omhoog kijken

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:11

Vitesse heeft zaterdagavond een overwinning weten te boeken op FC Emmen. In het eigen Gelredome was de ploeg van trainer Phillip Cocu met 2-1 te sterk dankzij doelpunten van Gabriel Vidovic en Maximilian Wittek. Mark Diemers zorgde voor de aansluitingstreffer. Door de overwinning stijgen de Arnhemmers, die midweeks nog door Kozakken Boys werden uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker, naar de elfde plek. Emmen blijft de hekkensluiter van de Eredivisie.

Cocu begon ten opzichte van het duel bij SC Cambuur (0-3 winst) met een nieuwe doelman. Kjell Scherpen herstelt van een knieoperatie en zag zijn plek worden ingenomen door Daan Reiziger. Centraal achterin kreeg Enzo Cornelisse de kans, omdat Ferro geblesseerd moest afhaken. Aan de kant van Emmen nam de van een schorsing teruggekeerde Miguel Aráujo centraal achterin de plek over van Keziah Veendorp. Laatsgenoemde nam op het middenveld de plek in van Lucas Bernadou.

Emmen dacht na een kleine tien minuten spelen op voorsprong te komen via Diemers. Op aangeven van Ole Romeny plaatste de middenvelder de bal in de rechterhoek, maar zijn treffer werd na inmenging van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant was Ryan Flamingo dicht bij de openingstreffer. Zijn kopbal ter hoogte van de strafschopstip ging echter net naast het doel.

In de 23e minuut kwam Aráujo namens Emmen in scoringspositie. Zijn schot kon op knappe wijze gekeerd worden door Reiziger. Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak via Vidovic. De Kroaat kon een rebound in het doel werken: 1-0. Kacper Kozlowski trof met zijn schot een minuut later de paal. Nadat Flamingo uit een vrije trap wederom net naast schoot, was het via Wittek wel raak. De Duitser wist een vrije trap tussen de muur door in het doel te plaatsen: 2-0.

Na rust vielen er minder kansen te noteren. Zo probeerde Wittek het een kwartier na rust met een schot, dat hoog over ging. De vleugelverdediger probeerde het even later wederom via een vrije trap, maar dit keer kon Mickey van der Hart redding brengen. In de 68e minuut kwam Emmen terug in de wedstrijd. Een voorzet van de mee opgekomen Mohamed Bouchouari bereikte Rui-Jorge Mendes, die teruglegde op Diemers. Zijn schot werd vervolgens dusdanig aangeraakt door Matús Bero, dat Reiziger kansloos was: 2-1. Aan de andere kant had de tegenvallende Bartosz Bialek alle tijd en ruimte om het duel te beslissen, maar raakte hij de bal in de loop te hard, waardoor Emmen weer aan een opbouw kon beginnen. In de slotfase probeerden de Drenten het nog wel, maar tot grote kansen zou het niet meer komen.