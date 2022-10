Real heeft zonder Benzema moeite met Sevilla; Valverde scoort wéér prachtig

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Real Madrid heeft zaterdag een vervolg gegeven aan zijn fantastische begin in LaLiga. De ploeg van Carlo Ancelotti had het zonder Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema lange tijd moeilijk met Sevilla, maar stapte door twee late goals alsnog als winnaar van het veld. Federico Valverde, de man in vorm, scoorde voor het derde duel op rij vanbuiten het strafschopgebied, en opnieuw prachtig: 3-1. Real is met 31 punten uit 11 duels ongeslagen, een evenaring van de beste seizoensstart ooit in de Spaanse competitie. Sevilla staat teleurstellend veertiende.

Ancelotti voerde bij Real drie wijzigingen door: de herstelde Thibaut Courtois keerde terug onder de lat, terwijl Ferland Mendy in de ploeg kwam voor Antonio Rüdiger. Benzema was aanwezig om zijn Ballon d'Or aan het Santiago Bernabéu te tonen, maar kon vanwege een blessure niet meespelen. Aurelién Touchaméni kwam op het middenveld in de ploeg, waardoor Valverde doorschoof naar de rechterkant van de aanval. Rodrygo werd verplaatst naar de punt van de aanval. Bij Sevilla stond Isco, die negen jaar uitkwam voor Real, samen met Erik Lamela in de aanval.

Benzema toont de Ballon d'Or aan het publiek van Real Madrid.

De wedstrijd was nog geen vijf minuten onderweg toen Real op voorsprong kwam. Vinícius Júnior onderschepte de bal op een gevaarlijke plek en behield knap het overzicht. Zijn balletje breed kon door Luka Modric simpel worden binnengetikt: 1-0. De thuisploeg had het al in de eerste helft kunnen beslissen, maar David Alaba vuurde een gevaarlijke vrije trap rakelings naast de kruising. Een veel grotere kans volgde vlak voor rust voor Vinícius, die met enig fortuin een-op-een met Yassine Bounou kwam. De aanvaller van Real sleepte de bal te ver voor zich uit in een poging om de goalie heen te komen.

?????????????????? counter van Real! ?? Sevilla levert de bal in en binnen een paar seconden ligt hij in de goal ?? Aan de hand van de invallers komt De Koninklijke weer op voorsprong! ??#ZiggoSport #LaLiga #RealSevilla #MOTD pic.twitter.com/dCjAyjXDbr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 22, 2022

Real oogde na rust ongeconcentreerd en kreeg in de 54e minuut het deksel op de neus. Een perfecte steekbal van Gonzalo Montiel werd op waarde geschat door Lamela, die Courtois vanuit een lastige hoek wist te kloppen: 1-1. Real zocht opnieuw de aanval en leek twintig minuten voor tijd te gaan scoren. Vinícius kwam nu wél voorbij Bounou, maar tikte de bal van dichtbij in het zijnet.

?????????? Valverde! ?? Wat een ???????????? ?? De Uruguayaan is met zijn zesde goal van het seizoen hard op weg om zijn weddenschap met zijn trainer in te lossen, en Real kan op zoek naar een nieuw net ??#ZiggoSport #LaLiga #RealSevilla #MOTD pic.twitter.com/ohCDlIcIUY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 22, 2022

Ancelotti greep in door in de 77e minuut een drievoudige wissel door te voeren en zag dat uitstekend uitpakken. Minder dan 120 seconden later counterde Real namelijk naar de winnende treffer. De ingevallen Marco Asensio lanceerde Vinícius, die met een simpele breedtebal een treffer schonk aan Lucas Vázquez, eveneens een invaller: 2-1. De kers op de taart kwam van Valverde, die met een schitterend diagonaal schot vanbuiten het strafschopgebied scoorde: 3-1. Kleine smet op de zege is dat Valverde na afloop strompelend het veld verliet.