Internazionale pakt in extremis volle buit in heerlijk gevecht met zeven goals

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 22:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:19

Internazionale heeft zaterdagavond in een heerlijk voetbalgevecht met 3-4 gewonnen van Fiorentina. Lautaro Martínez was met twee doelpunten en een assist de grote man bij Inter, dat in de 95ste minuut de winnende treffer produceerde. Er waren basisplaatsen voor André Onana en Stefan de Vrij en invalbeurten voor Denzel Dumfries en Robin Gosens. De winnende ploeg komt in punten gelijk met nummer vijf Lazio.

Inter kende een droomstart in het Stadio Artemio Franchi. In de tweede minuut profiteerde Martínez optimaal van balverlies in de defensie van Fiorentina, om vervolgens Nicolò Barella vrij voor doelman Pietro Terracciano te zetten met een fraaie steekbal. De keeper van de thuisclub had geen antwoord op de inzet met de buitenkant van de voet van de middenvelder, die al vallend de 0-1 aantekende van net binnen de zestien. Er was nog meer tegenslag voor Fiorentina, dat aanvaller Nicolás González geblesseerd zag uitvallen. Invaller Jonathan Ikoné gaf gelijk zijn visitekaartje af met een knal die maar net over het doel van Inter vloog. Diezelfde Ikoné faalde kort daarna met een volley bij de tweede paal.

Het was juist Inter dat wederom wist te scoren in de beginfase. Martínez pikte de bal net over de middenlijn op, om vervolgens aan een solo te beginnen. Zo'n beetje de hele verdediging van Fiorentina werd afgeschud, waarna de Argentijnse spits de bal van binnen de zestien in de korte hoek legde: 0-2. Inter scoorde tot dusver in alle elf competitieduels minstens eenmaal in de eerste helft, wat geen enkele andere club in de Serie A lukte. De comeback van Fiorentina werd na ruim een halfuur spelen ingezet. Giacomo Bonaventura werd in het strafschopgebied neergehaald door Federico Dimarco en na een check bij de VAR kwam de bal op de stip te leggen. Onana was kansloos op de inzet van elf meter van Arthur Cabral: 1-2. Dimarco had zijn fout korte tijd later kunnen goedmaken, maar in kansrijke positie werd hij gestuit door Terracciano.

De doelman hield Fiorentina drie minuten na rust op de been met een goede redding op een kopbal van dichtbij van Martínez. Een aanvallende wissel bij de thuisploeg volgde, met middenvelder Alfred Duncan die plaats moest maken voor aanvaller Luka Jovic. Met een uur op de klok werden de aanvallende intenties van Fiorentina beloond. De goed ingevallen Ikoné bekroonde een fraaie solo vanaf de rechterkant met een schitterende knal in de bovenhoek: 2-2. Onana was volstrekt kansloos op de knal van de aanvaller. De vreugde was groot bij la Viola, dat stiekem dacht aan de drie punten.

Joaquín Correa werd bij de bezoekers afgelost door Edin Dzeko. Ruim vijf minuten later maakten ook Dumfries en Gosens hun entree als invallers. Dimarco en Matteo Darmian werden naar de kant gehaald door Simone Inzaghi. Met nog een kleine twintig minuten te spelen herstelde Inter de voorsprong. De doorgebroken Martínez werd neergehaald door Terracciano en op advies van de VAR werd een strafschop toegekend. De Argentijn nam zelf de verantwoordelijkheid en knalde de bal keihard in de rechterhoek: 2-3. Inter kwam kort voor tijd goed weg toen een schot van Christian Kouamé maar net langs het doel van Onana verdween. De moegestreden Sofyan Amrabat, die een sterke wedstrijd afleverde tegen het middenveld van Inter, ging in de 83ste minuut naar de kant.

Waar Inter in de laatste minuten misschien al dacht aan een belangrijke uitzege, had Fiorentina andere plannen. Een hoekschop in de slotminuut kwam terecht bij Nikola Milenkovic, die Jovic wist te bereiken met een kopbal vanaf de rand van de zestien. De ingevallen spits schoot vervolgens raak met een acrobatische volley: 3-3. Grote vreugde bij Fiorentina, dat een punt leek te redden in extremis. In de vijfde minuut van blessuretijd ging het alsnog helemaal mis voor de gastheren. Na een snelle counter kwam de bal terecht bij Henrikh Mkhitaryan en via zijn scheenbeen, nadat Lorenzo Venuti nog redding probeerde te brengen, kwam Inter op 3-4. De ploeg van Inzaghi houdt door de zeer late zege aansluiting met de topclubs in de Serie A.