De Eretribune na RKC - Ajax: ‘Goed nieuws: hij zit erbij voor het WK’

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 21:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:54

Brian Brobbey maakte zaterdag andermaal indruk door twee treffers te maken voor Ajax. De spits evenaarde tegen RKC Waalwijk (1-4 winst) zijn productie van een week eerder tegen Excelsior (7-1 winst) en verscheen dan ook opgetogen voor de camera van ESPN. "Vandaag was ik belangrijk met twee doelpunten én we hebben gewonnen. Goed toch?", aldus de centrumspits.

Brobbey kreeg opnieuw het vertrouwen boven Mohammed Kudus en betaalde dat terug. De aanvaller verwacht voorlopig niet uit de basis gehaald te worden door Alfred Schreuder. "Als je twee wedstrijden achter elkaar twee keer scoort, dan vind ik niet dat de trainer je er zomaar uit kan halen, dat zei ik vorige week ook al in een interview."

In De Eretribune is Hugo Borst zeer lovend over het optreden van Brobbey. "Brobbey is wat mij betreft de man van de wedstrijd: 22 balcontacten, 2 goals", aldus Borst. "Voor deze wedstrijd had hij één goal per 73 minuten, dat keldert nu naar één treffer per 64 minuten. Op deze man staat geen maat. Hij is de gedroomde spits, ook omdat hij sterk is. Kijk nou!", reageert Borst op beelden van de eerste goal van Brobbey. Daarbij hield hij zijn directe tegenstander krachtig af. "Sterk man! Ik kijk er gewoon graag naar. Ik vind het mooi om te zien. Dit is de klassieke spits, zoals we hem al decennia kennen. De ouderwetse stormram, maar toch wel verfijnd. En hij verzet ook nog heel veel vuil werk."

In het Mandemakers Stadion wordt Brobbey gevraagd of hij Borst kent. "Hugo Borst, wie is dat? Ik weet niet wie dat is, sorry", aldus de centrumspits, die na even nadenken een ingeving krijgt. "Oh, die voor Sparta is? Ja, ja. Ik ken hem wel een beetje." Brobbey krijgt de vraag of hij verwacht met Oranje naar het WK te mogen, nu hij bij de voorselectie zit. "Wie weet. Als ik mijn best blijf doen, hoop ik dat ik erbij ga zitten." Borst reageert in de tv-studio: "Ik heb goed nieuws: hij zit erbij."