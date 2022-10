Gouden wissel van Jorge Jesus bezorgt Fenerbahçe koppositie in Süper Lig

Zaterdag, 22 oktober 2022

Fenerbahçe heeft zaterdagavond de topper tegen Istanbul Basaksehir in winst weten om te zetten. De tegenvallende wedstrijd leek lange tijd in 0-0 te eindigen, totdat invaller Diego Rossi vijf minuten voor tijd de winnende treffer liet aantekenen: 1-0. Door de overwinning neemt Fenerbahçe de leiding in de Süper Lig en staat het twee punten los van Adana Demirspor en Trabzonspor, dat eerder op de dag Sivasspor met 1-0 aan de kant zette. Basaksehir volgt op de vierde plaats.

De topper van zaterdagavond was een speciale voor Emre Belözoglu. De trainer van Basaksehir speelde in drie verschillende periodes voor Fenerbahçe en sloot zijn spelerscarrière daar in 2020 ook af. Nadien was hij een jaar sportief directeur en nam hij in het laatste deel van het seizoen 2020/21 de taak van interim-trainer op zich. Zaterdag koos hij voor een aanval bestaande uit Stefano Okaka en voormalig Ajacied Bertrand Traoré. Ook Deniz Türüc (ex-Go Ahead Eagles) stond, als rechtermiddenvelder, in de basis. Fenerbahçe-trainer Jorge Jesus had een basisplaats in huis voor Ferdi Kadioglu. Ook Michy Batshuayi mocht starten. De Belg moest het begin dit seizoen voornamelijk stellen met invalbeurten in de Süper Lig, maar na zijn winnende treffer tegen Fatih Karagümrük (5-4) lijkt hij verzekerd van een plek bij de eerste elf.

Traoré was na een kleine twintig minuten spelen verantwoordelijk voor de eerste grote kans van de wedstrijd. De spits uit Burkina Faso passeerde de defensie van Fenerbahçe en schoot vervolgens vlak voor het doel hoog over. De Gele Kanaries stelden daar een schot van Attila Szalai tegenover, dat eveneens hoog over ging. Irfan Can Kahveci vond met zijn poging van afstand even later de handschoenen van Volkan Babacan, die net als zijn trainer terugkeerde bij zijn oude ploeg. Enner Valencia was eveneens dicht bij de voorsprong voor de thuisploeg. De Ecuadoriaan zag zijn kopbal echter vlak voor de doellijn worden weggehaald door een verdediger. De grootste kans van het eerste bedrijf kwam op naam van Serdar Aziz. Drie minuten voor rust schoot hij van vlak voor het doel op de lat.

Drie minuten na rust was Traoré de eerste die gevaar stichtte. De aanvaller sneed vanaf de rechterkant naar binnen en haalde vervolgens uit vanaf de rand van het zestienmetergebied. Zijn poging vloog maar rakelings over het doel. Twee minuten later kreeg Lincoln veel ruimte aan de andere kant, maar verzuimde hij de bal in kansrijke positie bij een ploeggenoot te krijgen. Beide ploegen hadden moeite met het creëren van kansen. Jesus had behoefte aan verse krachten en bracht Emre Mor, João Pedro en Rossi. Laatstgenoemde bewees in de 85e minuut zijn waarde. Nadat Babacan de bal niet goed wegwerkte, pikte Willian Arão de bal op bezorgde die bij Rossi. De Uruguayaan had vervolgens een prachtig gekruld schot in huis: 1-0. In blessuretijd was Altay Bayindir de held van Fenerbahçe door de inzet van Danijel Aleksic vlak voor het doel te keren.

Trabzonspor - Sivasspor 1-0

Eerder op de dag deed Trabzonspor uitstekende zaken door Sivasspor aan de kant te zetten. Marek Hamsik zette de thuisploeg al binnen tien minuten op voorsprong, door een rebound knap binnen te schieten. Trabzonspor, waar Dogucan Haspolat zou invallen en Naci Ünüvar en Stafano Denswil op de bank bleven, controleerde het spel. Kansen bleven aan beide kanten uit, waardoor het lang spannend bleef. In minuut 88 verdubbelde Enis Bardhi nog bijna de voorsprong, maar zijn vrije trap werd knap gekeerd door doelman Ali Sasal Vural. In de zes minuten aan blessuretijd veranderde er niets meer aan de 1-0 stand.