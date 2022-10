Ajax leeft op van heerlijke goal Berghuis en boekt alsnog ruime zege

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 20:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:48

Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie steviger in handen. Heel gemakkelijk ging het niet zaterdagavond, maar desondanks werd er met 1-4 gewonnen van RKC Waalwijk. Steven Berghuis en Brian Brobbey scoorden tweemaal en verzorgden daarmee de gehele productie in de uitoverwinning van Ajax, dat een goede generale beleeft voor het Champions League-duel met Liverpool van woensdagavond.

De eerste helft in Waalwijk verliep nog redelijk stroef voor Ajax. De bezoekers leken zelfs op achterstand te komen in de elfde minuut. Pelle Clement werd nog afgestopt door Remko Pasveer, maar Michiel Kramer scoorde wel namens RKC. Uit een check van de VAR bleek echter dat de spits op het moment van scoren buitenspel stond, waardoor er een streep ging door de 1-0. Ajax liet de bal te langzaam rondgaan om echt gevaarlijk te worden, terwijl RKC loerde op de counter. Halverwege de eerste helft brak de soms ploeterende koploper toch de ban. Berghuis trof doel met een droge knal: 0-1. Davy Klaassen had kort daarna de 0-2 op zijn schoen, maar de middenvelder faalde in kansrijke positie na goed voorbereidend werk van Steven Bergwijn.

Het was overigens opvallend dat Dusan Tadic bij balbezit steevast werd uitgefloten door het RKC-publiek. De fans van de thuisploeg hadden voor rust ook wat te juichen. Klaassen bracht nog redding met een goed blok, maar via Kramer kwam de bal alsnog bij Clement terecht. De voormalig Ajacied kon vijf minuten voor het rustsignaal simpel binnentikken: 1-1. Er was nog een opstootje tussen Kramer en Daley Blind, die duidelijk niet gelukkig was met de overtreding van de lange aanvaller. Het protesteren kwam de linksback van Ajax op een gele kaart te staan. Ver in blessuretijd redde Pasveer nog fabelachtig op een knal van Thierry Lutonda. Het elftal van trainer Alfred Schreuder stelde in de tweede helft alsnog orde op zaken.

Edson Álvarez en Blind bleven achter in de kleedkamer, met Owen Wijndal en Florian Grillitsch als hun vervangers. RKC zakte in en Ajax had het heft duidelijk in handen na rust. Het overwicht resulteerde in de 53ste minuut in de 1-2. Berghuis haalde net buiten de zestien hard uit en zag de bal in de verre hoek verdwijnen. De opluchting en de blijdschap was groot bij de Ajax-spelers. Daarna trok de lijstaanvoerder uit Amsterdam de wedstrijd definitief naar zich toe. Na ruim een uur spelen draaide Brobbey goed weg bij Adewoye, om Etienne Vaessen vervolgens van dichtbij te verschalken: 1-3.

Het leek tien minuten voor tijd nog even spannend te worden, maar Kramer glijdt de bal van dichtbij en via een Ajax-speler naast. Slechts twee minuten later tekende Brobbey voor zijn tweede treffer van de avond: 1-4. De trefzeker aanvaller kreeg na zijn doelpunt wel gelijk last van kramp. Brobbey kon scoren na een fijne steekbal van de uitblinkende Berghuis. In de slotfase maakten de spits en Bergwijn plaats voor Mohammed Kudus en Lorenzo Lucca. De later nog voor Klaassen ingevallen Francisco Conceição verzuimde in blessuretijd om de 1-5 aan te tekenen. Desondanks stapte Ajax met een goed gevoel van het veld in Waalwijk.