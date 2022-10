Casemiro redt Ten Hag tegen Chelsea na dramatisch uitgepakte wissel

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 20:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:27

Manchester United heeft zaterdagavond in de absolute slotfase een punt behaald bij Chelsea. Erik ten Hag leek met zijn ploeg onderuit te gaan, nadat invaller Scott McTominay met een oliedomme actie in de 84e minuut een penalty veroorzaakte. Jorginho benutte die, waarna Casemiro de stand diep in blessuretijd met een kopbal weer gelijktrok: 1-1. Manchester United en Chelsea blijven op respectievelijk plek vijf en vier, met één punt verschil tussenbeide.

Ten Hag liet Ronaldo na zijn wangedrag tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst) thuis en maakte één wijziging in zijn opstelling: Christian Eriksen speelde in plaats van Fred. Sinds Graham Potter het overnam bij Chelsea wordt er veel gerouleerd. The Blues verschenen aan de aftrap met vier nieuwe namen. Meest opvallende wijziging was Marc Cucurella centraal achterin op de plek van Kalidou Koulibaly, die niet bij de selectie zat. Hakim Ziyech bleef op de bank.

?? Chelsea op voorsprong! Jorginho zet Chelsea op voorsprong vanaf de penaltystip na een overtreding van McTominay op Armando Broja. https://t.co/sNYHAg0r6F#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/CbKC2V1v9x — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 22, 2022

Manchester United begon sterk aan de wedstrijd en nam het doel van Chelsea behoorlijk onder vuur. De thuisploeg werd op de been gehouden door Kepa Arrizabalaga, die in de openingsfase een schot van Antony uit de verre hoek tikte. Na een klein half uur was de Spaanse goalie razendsnel zijn doel uit om de doorgebroken Marcus Rashford af te stoppen. Potter greep al na 36 minuten in bij Chelsea door met Mateo Kovacic in plaats van Cucurella een extra middenvelder te brengen.

?? "Het venijn zit hem in de staart!" Casemiro voorkomt een nederlaag van Manchester United, door in de blessuretijd Kepa met een minimale marge te verschalken. De punten worden gedeeld in Londen. #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/sPT5F1zkmJ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 22, 2022

Het spelbeeld kantelde daardoor direct. The Blues brachten Pierre-Emerick Aubameyang nog voor rust tot drie keer toe in stelling, maar de eenzame spits nam tweemaal niet goed aan en schoot van zestien meter net naast. Op slag van rust volgde plots een enorme schietkans voor Antony, die met zijn mindere rechter niet de juiste richting kon meegeven. Na rust lag het aantal serieuze doelpogingen beduidend lager. Manchester United raakte Raphaël Varane kwijt met een knieblessure, nadat de verdediger zich verstapte. De Fransman verliet het veld in tranen en leek te vrezen voor zijn WK-deelname.

Chelsea kwam een kwartier voor tijd heel dicht bij een treffer via Trevoh Chalobah, die uit een hoekschop op de lat kopte. Uit een nieuwe corner ontstond tien minuten later een penalty voor the Blues, toen Armando Broja opzichtig werd vastgepakt door McTominay. De Schot stond op dat moment pas vier minuten op het veld. Jorginho stuurde David De Gea van elf meter met een hupje de verkeerde kant op: 1-0. United zette alles op alles en knokte zich in blessuretijd naar een punt. Luke Shaw bracht de bal voor het doel, waar Casemiro zijn hoofd ertegen zette. Kepa tikte de bal nog tegen de paal, maar die passeerde daarna alsnog de lijn: 1-1.