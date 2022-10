Ten Hag plaatst bij Oranje gehaalde verdediger op shortlist United

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 20:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:20

Jeremie Frimpong staat in de belangstelling van Manchester United. De verdediger van Bayer Leverkusen heeft zich in de kijker gespeeld bij Erik ten Hag, wat er volgens Sky Sports-verslaggever Florian Plettenberg toe heeft geleid dat hij op een shortlist staat. De uitstekende vorm van Frimpong bracht hem eerder deze week al in verband met Real Madrid. Door bondscoach Louis van Gaal werd hij bij de voorlopige WK-selectie van het Nederlands elftal gehaald.

Frimpong, die bij Leverkusen nog een contract heeft tot medio 2025, moet bij United als belangrijkste concurrent dienen van Diogo Dalot. De Portugees is steevast verzekerd van een basisplaats onder Ten Hag, maar dat komt volgens Engelse media voornamelijk door de beperkte aanvalsvaardigheden van Aaron Wan-Bissaka. Laatstgenoemde is bovendien al geruime tijd geblesseerd. Ten Hag geeft de voorkeur aan een speler die technisch vaardig is, snelheid heeft en ook in aanvallend opzicht een steentje bij kan dragen aan het spel van United, zo klinkt het.

De kans bestaat dat Ten Hag tot volgend jaar wacht met eventuele versterkingen, daar United afgelopen zomer al flinke uitgaven deed met het aantrekken van Antony (95 miljoen), Casemiro (70 miljoen), Lisandro Martínez (57 miljoen) en Tyrell Malacia (15 miljoen). Een eventueel vertrek van Cristiano Ronaldo zou geld vrijmaken voor een aankoop. Frimpong is net als Jadon Sancho afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester City, maar maakte nooit zijn opwachting in de hoofdmacht. Zijn uitstekende vorm bij Leverkusen heeft zijn transferwaarde flink opgevijzeld.

Frimpong is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij Leverkusen, dat verder een matig seizoen kent. Die Werkself staat op een veertiende plaats in de Bundesliga, terwijl het in de Champions League met drie punten uit vier wedstrijden laatste staat in Groep B. Frimpong scoorde dit seizoen al vijf keer en is daarmee de meest scorende verdediger van de Bundesliga. Zaterdagmiddag was de verdediger andermaal trefzeker tijdens het 2-2 gelijkspel tegen VfL Wolfsburg. Daley Sinkgraven, die twintig minuten mocht invallen, tekende voor de assist.

Frimpong werd geboren in Amsterdam als zoon van Ghanese ouders, maar verhuisde al op zijn zevende naar Engeland. Tussen 2010 en 2019 speelde hij in de jeugdopleiding van Manchester City, alvorens hij in 2019 een contract tot 2023 tekende bij Celtic. Halverwege het seizoen 2020/21 verhuisde de rechtervleugelverdediger voor zo'n elf miljoen euro naar Leverkusen. In Duitsland heeft Frimpong nog een contract voor drie jaar, wat betekent dat Ten Hag flink in de buidel zal moeten tasten om hem los te weken. Een mogelijk WK met het Nederlands elftal kan daar nog een schepje bovenop doen.