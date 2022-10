Tranen bij Chelsea - Man United gaan door merg en been: wéér WK-afvaller?

Raphaël Varane is zaterdagavond ogenschijnlijk zwaar geblesseerd uitgevallen in de topper tegen Chelsea. De verdediger van Manchester United verstapte zich na een klein uur spelen en schreeuwde het uit van de pijn. De Fransman moest zich met tranen in de ogen laten vervangen en lijkt zich grote zorgen te maken om zijn deelname over een maand aan het WK in Qatar.

Het ging mis voor Varane in een duel met Pierre-Emerick Aubameyang. De mandekker stapte in om de spits van Chelsea aan de zijlijn af te stoppen. Aubameyang was Varane te snel af en ging er vandoor met de bal aan de voet. Er was geen sprake van contact tussen de aanvaller en verdediger, hetgeen een zeer slecht teken lijkt voor laatstgenoemde. Varane werd getroost door zijn defensieve partner Lisandro Martínez en vervangen door Victor Lindelöf.

Voor Varane begint een race tegen de klok om Qatar te halen. Frankrijk kreeg in aanloop naar het wereldkampioenschap al eerder te maken met blessuregevallen. Chelsea-middenvelder N'Golo Kanté moet de eindronde door een hamstringblessure laten schieten, terwijl ook AC Milan-doelman Mike Maignan zich inmiddels heeft afgemeld.