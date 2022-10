Slot baalt van structureel probleem en wijst op opvallende statistiek

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 19:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:04

Bij Arne Slot overheerst vooral teleurstelling na het 1-1 gelijkspel van Feyenoord tegen Fortuna Sittard van zaterdagavond. De trainer van de Rotterdamse club zag zijn elftal met name in de eerste helft opvallend stroef opereren. Feyenoord kwam terug van de vroeg verkregen achterstand tegen Fortuna, maar meer dan een punt zat er niet in voor de thuisclub. Slot zoekt na afloop naar oorzaken voor de tegenvallende prestatie.

"De eerste helft was heel matig, dat is duidelijk", treurt Slot in gesprek met ESPN. "Het is maar net hoe extreem je erin wil zijn, maar we hebben amper iets gecreëerd. Er zat weinig tempo in en we speelden veel te veel door het midden. We stonden tegenover een tegenstander die heel compact rond de zestien stond, daar hebben we wel vaker moeite mee." De Feyenoord-coach zag Fortuna er soms 'voetballend lekker uitkomen'. "Wij hadden niet het tempo, het initiatief en de intensiteit om dat lekker af te jagen. In de tweede helft was het anders."

De ontevreden Slot was in de rust niet mild voor zijn spelers. "Een mix tussen een klein beetje boosheid en vooruit kijken op wat er moet gebeuren in de tweede helft. Het feit dat je drie keer wisselt wil ook wel helpen om de boel wakker te schudden. Plus dat je gelijk scoort, dat is geen toeval, want na balverlies was het wel gelijk drukzetten. Dat was een enorm groot verschil met de eerste helft." Javairô Dilrosun tekende kort na de hervatting voor de gelijkmaker. De winnende treffer bleef echter uit voor Feyenoord op eigen veld.

Slot houdt zich vast aan de veel betere tweede helft en dan met name aan het 'indrukwekkende' eerste kwartier na rust. "We bleven doorgaan met het creëren van kansen. Aan het eind van de rit hebben we 33 doelpogingen gehad en twaalf corners gehad. Dat is normaal gesproken in een wedstrijd meer dan voldoende om meer dan een keer te scoren", verzucht de oefenmeester. "Voor ons alleen niet altijd. Het is namelijk niet nieuw dat wij zo veel doelpogingen nodig hebben om te scoren."