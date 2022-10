Sergiño Dest houdt met AC Milan strijd om koppositie spannend na ruime zege

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 19:51 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:03

AC Milan heeft zaterdagavond eenvoudig gewonnen van Monza. In het eigen San Siro was de ploeg van trainer Stefano Pioli met 4-1 te sterk. Brahim Díaz (twee keer), Divock Origi en Rafael Leão scoorden namens de thuisploeg, terwijl Filippo Ranocchia voor de eretreffer tekende. Milan staat daardoor voorlopig op de tweede plaats in de Serie A, met evenveel punten als koploper Napoli. Dat heeft nog wel een duel tegoed: zondagavond op bezoek bij AS Roma. Monza blijft voorlopig op de veertiende plek staan.

Ten opzichte van het vorige competitieduel (1-2 winst bij Hellas Verona) koos Pioli zaterdag voor maar liefst zeven andere spelers in de basis bij Milan. Eén van de nieuwe namen was voormalig Ajacied Sergiño Dest, die zo voor het eerst in een Serie A-duel in de basis stond. Olivier Giroud en Leão, met allebei vier doelpunten de clubtopscorers namens i Rossoneri dit Serie A-seizoen, begonnen op de bank. Bij Monza is de clubtopscorer Stefano Sensi, met twee doelpunten. Hij stond wél in de basis.

Brahim Díaz mag ???????????? ??????????????????! De Spanjaard haalt de brilstand van het bord ??#ZiggoSport #SerieA #MilanMonza pic.twitter.com/Jcipwou0SS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 22, 2022

De eerste echte mogelijkheid leverde meteen de openingstreffer op. Díaz ontving de bal na een kwartier spelen rond de middellijn van doelman Ciprian Tatarusanu en besloot maar eens meters te maken met de bal aan de voet. Niemand pakte hem echt aan, waarop hij zo op Monza-doelman Michele Di Gregorio af kon gaan en de 1-0 binnengleed. In de fase daarna kregen de bezoekers twee aardige kansen op de gelijkmaker: eerst redde Tatarusanu op een afstandsschot van Sensi, waarna diezelfde Roemeense doelman een kopbal van Carlos Augusto recht op zich afkreeg. Het was echter Milan dat vlak voor rust de tweede treffer maakte, en opnieuw was Díaz de gevierde man. Hij kreeg de bal van Origi, draaide weg bij zijn tegenstander en trof in de lange hoek doel: 2-0.

Vlak na de rust bracht Di Gregorio redding op een poging van Ante Rebic. Op een schitterend afstandsschot van Origi was de Italiaanse sluitpost een kwartier later echter kansloos: 3-0. Het duel leek beslist, maar twintig minuten voor tijd gaf Ranocchia de Monza-fans toch nog wat hoop met een heerlijke, rake vrije trap van ongeveer 25 meter. Tatarusanu voorkwam met een redding op een volley van Andrea Carboni nog dat het écht spannend werd, waarna Leão op aangeven van Theo Hernández voor de 4-1 eindstand zorgde. Daarmee tankt Milan meteen vertrouwen richting het treffen met Dinamo Zagreb komende dinsdag in de Champions League.