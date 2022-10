Kökçü reageert voor het eerst op ophef na weigeren aanvoerdersband

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 19:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:19

Orkun Kökçü heeft zaterdagavond gereageerd op de ophef die ontstond nadat hij tegen AZ weigerde om de regenboogaanvoerdersband te dragen. De middenvelder van Feyenoord zag vanwege zijn geloof af van de band en droeg hem over aan Gernot Trauner. Bij ESPN vertelt de middenvelder dat het een keuze van hemzelf is geweest en dat hij niet bang was voor de reacties uit zijn omgeving. Wel zegt hij voor acceptatie te zijn. "Iedereen mag doen waar hij zich prettig bij voelt."

Feyenoord kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan een 1-1 gelijkspel en dat was met name te danken aan een onthutsend zwakke eerste helft. De ploeg van trainer Arne Slot creëerde weinig en ging met een achterstand rusten. "Ik schaam me wel een beetje", begint Kökçü bij ESPN. "Als je ziet hoe we de eerste helft ingaan en afsluiten, dat is een wereld van verschil met de tweede helft. We waren heel statisch, hadden geen idee en waren niet scherp in de duels. Als we echt bovenin mee willen doen, mag dit niet gebeuren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Kökçü heeft Slot zijn frustraties in de rust kenbaar gemaakt. Hetgeen leidde al snel tot de gelijkmaker, daar Javairô Dilrosun dertig seconden na rust raak schoot. "In de tweede helft zijn we weer gaan voetballen. Als je ziet dat het dan wel kan, is het een schande dat je de eerste helft zo afsluit. In de media werd gezegd dat het vier makkelijke wedstrijden zouden worden, maar de trainer had er al op ingespeeld. Hij heeft ons gewaarschuwd. Maar als je ziet hoe wij beginnen, is het niet tot ons doorgedrongen hoe belangrijk het was."

Ook werd Kökçü gevraagd naar vorige week, toen hij weigerde de regenboogaanvoerdersband te dragen. Volgens de middenvelder was zijn geloof de hoofdreden. "Ik wilde dicht bij mijn geloof en bij mezelf blijven", aldus Kökçü. "Het gaat niet per se om de aanvoerdersband, maar je moet iedereen respecteren en dat heb ik proberen uit te leggen in het statement. Ik wilde alleen geen uithangbord zijn. Dat gaat niet gepaard met mijn geloof. Iedereen mag doen waar hij zich prettig bij voelt. Ik wil daar alleen geen uithangbord in zijn."

De middenvelder heeft zelf de keuze gemaakt om de band niet te dragen. "Ik hoorde van de perschef van de actie en heb toen het besluit genomen. Het is belangrijk dat de club de actie wel ondersteunt." Kökçü geeft aan dat het geen angst is geweest naar zijn omgeving. "Ik geloof heel sterk. Ik weet dat als ik ergens achter sta betreffende mijn geloof, dat ik daar nooit van afwijk. Ik heb verschillende reacties gehad. Van de media bijvoorbeeld dat ik hem om moest doen, maar ik heb geprobeerd dicht bij mezelf te blijven."