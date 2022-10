Schreuder laat Ajacieden andere sport beoefenen: ‘Ocampos was de beste’

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 18:46 • Jeroen van Poppel

Voor het eerst sinds eind augustus had Alfred Schreuder zijn selectie afgelopen week zes dagen lang ter beschikking om te trainen. De trainer van Ajax maakte van de gelegenheid gebruik om in aanloop naar de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk een teambuildingsactiviteit te organiseren. "We zijn gaan padellen", aldus Schreuder tegenover ESPN.

"Ik vond het belangrijk om weer eens wat anders te doen dan trainen", legt de coach uit. "Het was super geslaagd. Nee, nee, ik heb niet gewonnen, Lucas Ocampos was de beste." Schreuder liet zijn spelers echter vooral ook voetballen op de training. "We hebben veel dingen hetzelfde gelaten, ook de opstelling. We hebben gehamerd op de dingen die we goed deden, die ook zo moeten blijven. Dat we moeten zorgen dat ook de restverdediging goed blijft staan."

De Ajax-selectie is afgelopen week gaan padellen. ??



Welke Ajax-speler was de beste? — ESPN NL (@ESPNnl) October 22, 2022

Brian Brobbey behield na zijn twee goals tegen Excelsior (7-1 winst) het vertrouwen boven Mohammed Kudus. "Na vorige week was het niet moeilijk, omdat Brian het goed heeft gedaan, vooral de tweede helft. Voor rust miste hij wel wat kansjes, maar je zag hem veelvuldig diepgaan. Dat is belangrijk voor ons, dat de spits ook bezig is met diepgaan. Dan creëer je ook ruimte voor andere jongens."

Voor de spelers die minder fit zijn was de trainingsweek extra belangrijk. "Zeker, ook voor Owen (Wijndal, red.). We hebben afgelopen week ook onderling gespeeld, dat is voor die jongens goed om ze weer fit te krijgen." Schreuder haalde vorige week keihard uit naar de pers. De spelers van Ajax dolden de trainer daar afgelopen week niet mee. "Nee, het viel honderd procent mee. Twee, drie jongens zeiden wel: 'Je was wel heel boos trainer.' Goed, uiteindelijk is het gebeurd en gaan we verder."