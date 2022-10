Feyenoord verslikt zich lelijk in Fortuna en verzuimt koppositie over te nemen

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 18:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:43

Feyenoord is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard in winst om te zetten. De ploeg van trainer Arne Slot had lange tijd het betere van het spel, maar kwam niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Iñigo Córdoba zette de bezoekers al vroeg in het duel op voorsprong. Javairô Dilrosun deed dertig seconden na rust iets terug, maar verder dan dat kwamen de Rotterdammers niet. Door het puntenverlies verzuimt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over te nemen en blijft het derde met 24 punten uit elf wedstrijden. Fortuna staat knap tiende.

Feyenoord moet het duel met Fortuna met vertrouwen tegemoet hebben gezien. De laatste zes ontmoetingen gingen namelijk allemaal gewonnen. De Limburgers verkeren echter in goede vorm. Sinds de aanstelling van Julio Velázquez verloor Fortuna nog geen duel in de Eredivisie (drie keer winst, één keer gelijk). Slot koos ervoor om opnieuw met Santiago Giménez te starten in de spits. Danilo, die vorige week nog schitterend scoorde tegen AZ, begon op de bank. De aanvoerdersband zat weer om de arm bij de veelbesproken Orkun Kökçü.

Feyenoord begon met een licht veldoverwicht aan het duel, maar wist in de openingsfase niet tot uitgespeelde kansen te komen. De ploeg van Slot had duidelijk moeite om zich door de muur van Fortuna te boren. Het waren zelfs de bezoekers die binnen tien minuten brutaal de leiding namen. Een schot van Burak Yilmaz kon nog worden geblokt, maar op de rebound van Córdoba was Justin Bijlow kansloos: 0-1. Bij Feyenoord schreeuwden ze om een overtreding op Kökçü in aanloop naar de treffer, maar daar wilde scheidsrechter Pol van Boekel niets van weten.

Feyenoord nam na de achterstand de touwtjes weer in handen, zonder daarbij heel gevaarlijk te worden. Halverwege de eerste helft belandde een schot van Lutsharel Geertruida in de handen bij Ivor Pandur. Ook Dávid Hancko nam het vijandelijke doel onder vuur. Het schot van de verdediger was echter eveneens een prooi voor de goalie van Fortuna. Aan de andere kant had Yilmaz de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar hij schoot in het zijnet na een rush vanaf de middellijn. Onder meer Gernot Trauner kreeg het niet voor elkaar om de Turkse spits af te stoppen.

Bij aanvang van de tweede helft bracht Slot drie nieuwe gezichten binnen de lijnen en dat wierp meteen zijn vruchten af. Na een actie van invaller Patrik Wålemark leed George Cox op kinderlijk eenvoudige wijze balverlies rond zijn eigen zestien, waarna Dilrosun doeltreffend uithaalde met een schot in de rechterhoek: 1-1. Vijf minuten na de gelijkmaker stuitte Wålemark op Pandur na een individuele actie. De tweede helft had een beduidend hogere amusementswaarde dan het eerste bedrijf, maar werd ook enkele keren opgehouden door een tijdrekkend Fortuna.

Feyenoord bleef tot in de laatste minuut op jacht gaan naar de overwinning en kreeg daar hele goede kansen voor. De beste mogelijkheden waren voor Igor Paixão. De Braziliaan had de bal voor het inkoppen, maar knikte rakelings naast. Niet veel later vond hij de doelman van Fortuna op zijn weg met een kopstoot. Ook op een schot van de aanvaller had Pandur een goede reactie in huis. Het laatste gevaar van de wedstrijd kwam van een andere invaller: Danilo. De spits probeerde het eveneens met een kopbal, maar was ongelukkig in de afronding.