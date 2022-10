‘Slecht nieuws voor Ronaldo; strop van 20 miljoen euro dreigt voor Man United’

Manchester United probeert al vanaf de zomer om van Cristiano Ronaldo af te komen, zo meldt ESPN. De Engelse grootmacht is bereid om de 37-jarige superster zonder vergoeding te laten gaan, maar heeft geen enkel serieus aanbod gekregen. United dreigt nu tot het eind van het seizoen opgescheept te blijven met Ronaldo's gigantische weeksalaris van bijna 600.000 euro per week. In totaal is de club zijn best betaalde speler tot 1 juli nog twintig miljoen euro verschuldigd.

Naar buiten toe hield Manchester United afgelopen zomer vol dat Ronaldo niet mocht vertrekken, maar bronnen melden aan de internationale tak van ESPN dat dat niet waar is. Nadat de Portugese routinier meermaals kenbaar had gemaakt te willen vertrekken, ging de Glazer-familie naar verluidt overstag: de Amerikaanse clubeigenaren stemden in met een transfervrij vertrek van Ronaldo, die vervolgens op zoek ging naar een nieuwe werkgever.

Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van de steraanvaller, kreeg echter geen enkel serieus aanbod. De enige club die Ronaldo concreet wilde inlijven was Al Hilal uit Saudi-Arabië. Gezien het naderende WK in Qatar wilde de Portugees echter actief blijven in het Europese topvoetbal. Ondanks geruchten zou ook vanuit Turkije geen enkel serieus aanbod zijn gedaan aan Ronaldo.

Manchester United hoopt dat Ronaldo met een goed WK nieuwe interesse weet te wekken van andere grote clubs. Het lijkt voor de Engelse grootmacht de laatste troef om niet tot het eind van het seizoen vast te blijven zitten aan het megacontract van de 191-voudig international. United is inmiddels bereid om Ronaldo in januari tot het eind van het seizoen te verhuren, indien een belangstellende partij een proportioneel deel van zijn salaris wil overnemen. De superster ontbreekt zondag bij de uitwedstrijd tegen Chelsea, nadat hij midweeks tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst) weigerde in te vallen en ook nog voortijdig wegliep. Ten Hag heeft aangekondigd dat na zaterdag weer plek voor hem is in de selectie.