Erling Braut Haaland scoort er twee en maakt Arsenal weer nerveus

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 18:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:20

Manchester City heeft zaterdagmiddag in de Premier League afgerekend met Brighton & Hove Albion. In het eigen Etihad Stadium was Erling Braut Haaland de grote man door twee treffers voor zijn rekening te nemen: 3-1. Daarmee staat de Noor nu op zeventien doelpunten in de Premier League dit seizoen. Door de overwinning blijven the Citizens in het spoor van koploper Arsenal, dat een punt meer heeft verzameld. Everton wist tegelijkertijd in eigen huis met Crystal Palace af te rekenen: 3-0.

City-trainer Josep Guardiola begon in het met 1-0 verloren duel bij Liverpool nog in een 3-4-2-1-formatie, maar opteerde voor de wedstrijd tegen Brighton weer voor 4-3-3. Dat betekende dat een centrale verdediger geslachtofferd moest worden en dat werd Nathan Aké. Rúben Dias en Aymeric Laporte bleven wél staan. Guardiola koos voor een aanvallend middenveld met Kevin De Bruyne en Bernardo Silva. Ook Jack Grealish kreeg een basisplaats toebedeeld. Topscorer Haaland stond in de spits. Bij Brighton mocht Joël Veltman wederom in de basis opdraven.

?? Who else... Erling Haaland zet Manchester City op voorsprong tegen Brighton. Hiermee scoort hij alweer zijn 21e doelpunt van het seizoen. Fenomeen. https://t.co/fF82F43XKQ#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/xavKTWBAHO — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 22, 2022

City nam na ruim twinitig minuten spelen de leiding via Haaland. De superspits zag een verre uittrap van Ederson voor zijn voeten belanden, waarna de Noor langs de uitgekomen Robert Sánchez sprintte en afrondde: 1-0. Na ruim een half uur spelen was De Bruyne dicht bij de 2-0. De Belgische middenvelder zag zijn poging nog net van richting worden veranderd door een verdediger. Een hoekschop resteerde. Nadat Bernardo Silva in het strafschopgebied werd neergehaald, wees scheidsrechter Craig Pawson naar de stip. Haaland faalde niet en maakte zijn tweede van de middag: 2-0.

??Haaland verdubbelt de score! De Noor zet City vlak voor rust op een 2-0 voorsprong door het benutten van de strafschop. ?? https://t.co/fF82F3MUIQ#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/fD3O1z5NGe — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 22, 2022

Na rust zorgde Riyad Mahrez bijna voor de 3-0, maar zijn schot ging net naast. Aan de andere kant was het wel raak. Soloman March legde de bal terug op Leandro Trossard, die fraai binnenschoot in de korte hoek: 2-1. Na de aansluitingstreffer kreeg Brighton vertrouwen en zocht het de aanval. Desondanks was het City dat, ondanks kansen voor Alexis Mac Allister en Trossard, zou scoren. De Bruyne zag zijn knappe poging vanaf de rand van de zestien binnenvliegen: 3-1. Even daarvoor moest Veltman het veld met zo'n 25 minuten te gaan verlaten vanwege een blessure. Nadat de marge weer twee was, vervloog de hoop langzamerhand bij Brighton en veranderde er niets meer aan de score.

?? Wat een uithaal van De Bruyne!



Kevin de Bruyne zet City op een comfortabele 3-1 voorsprong met dit prachtige doelpunt.



?? https://t.co/fF82F3MUIQ#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/4EuibsB6CK — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 22, 2022

Everton - Crystal Palace 3-0

Op Goodison Park nam Everton de leiding na ruim tien minuten spelen. Dominic Calvert-Lewin, die zich in de WK-selectie van Engeland hoopt te spelen, schoot met rechts raak in de linkeronderhoek: 1-0. De toeschouwers in Liverpool werden in de eerste helft niet getrakteerd op grote kansen, maar in het tweede bedrijf zouden die er wel weer komen. Een poging van Vitaliy Mykolenko werd zeer matig weggewerkt door doelman Vicente Guaita, waarna Anthony Gordon er als de kippen bij was om bij de tweede paal binnen te tikken: 2-0. Op aangeven van Alex Iwobi maakte Dwight McNeil er met een laag schot ook nog 3-0 van. De ploeg van trainer Frank Lampard klimt zo over Palace heen op de ranglijst.