Bayern en Dortmund maken geen fout; Van Gaal ziet Oranje-klant scoren

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 17:25 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:56

Bayern München heeft zaterdagmiddag het gat met Bundesliga-koploper Union Berlin verkleind tot één punt. Met Matthijs de Ligt in de basis won Der Rekordmeister met 0-2 bij TSG Hoffenheim. Verder was Borussia Dortmund met 5-0 te sterk voor VfB Stuttgart, terwijl Micky van de Ven met VfL Wolfsburg met 2-2 gelijkspeelde bij Bayer Leverkusen, waar Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basis startten.

TSG Hoffenheim – Bayern München 0-2

Bayern domineerde in de eerste helft en kwam in de zeventiende minuut op voorsprong via Jamal Musiala: een hoekschop werd verlengd, belandde voor zijn voeten en de aanvallende middenvelder tekende voor de 0-1. Vlak daarna kreeg de ploeg uit Beieren tot drie keer toe de kans om de score te verdubbelen: eerst zag Leon Goretzka zijn inzet van dichtbij gekeerd worden door Oliver Baumann, vervolgens haalde Kevin Akpoguma de kopbal van Musiala van de lijn en het daaropvolgende schot van Kingsley Coman was opnieuw een prooi voor Baumann. Eric Maxim Choupo-Moting zorgde ruim vijf minuten voor rust alsnog voor de 0-2, door een lage voorzet van Serge Gnabry binnen te werken. De thuisploeg was in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt via Georginio Rutter, maar hij zag doelman Sven Ulreich tot twee keer toe redding brengen.

In de tweede helft gebeurde er een stuk minder. Pas twintig minuten voor tijd viel de eerste echte kans te noteren, toen Baumann met de voeten een poging van Marcel Sabitzer wist te keren. Met inmiddels ook de in de 76ste minuut ingevallen Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de ploeg wist Bayern de drie punten uiteindelijk eenvoudig over de streep te trekken. Het staat nu nog maar één punt onder Union Berlin, dat zondag nog op bezoek gaat bij hekkensluiter VfL Bochum.

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 5-0

Al na anderhalve minuut opende Dortmund, waar Donyell Malen wegens een verkoudheid ontbrak, de score. Een lage voorzet van Niklas Süle kon eenvoudig worden binnengeschoven door Jude Bellingham: 1-0. Diezelfde Süle was ruim tien minuten later zelf de maker van de 2-0, toen hij een vrije trap van Raphaël Guerreiro met zijn voet succesvol verlengde. Stuttgart, nummer veertien van de Bundesliga, had aan de andere kant van het veld moeite om door de Dortmund-defensie te komen. De beste mogelijkheid van de eerste helft voor de bezoekers was voor Tiago Tomás, maar doelman Gregor Kobel bracht redding. Vlak voor rust tilde Giovanni Reyna de marge naar drie met een beheerst schot in de verre hoek.

In de tweede helft ging Dortmund vrolijk verder met scoren. Bellingham krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek (4-0) en Youssoufa Moukoko liep een voorzet van Guerreiro eenvoudig binnen (5-0). Via Luca Pfeiffer (schot en kopbal over) en Nikolas Nartey (schot net naast) was Stuttgart nog dicht bij de eretreffer, maar Dortmund leek de nul te houden. In de 89ste minuut trof Pfeiffer alsnog doel, maar de VAR keurde het doelpunt vanwege buitenspel af. Derhalve was de eindstand 5-0.

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg 2-2

Bij Wolfsburg was er in de eerste helft een negatieve hoofdrol voor Van de Ven. De verdediger maakte al vroeg in de wedstrijd hands. De daaropvolgende penalty werd echter naast geschoten door Moussa Diaby. Diezelfde Diaby maakte niet veel later zijn fout goed, toen hij alleen op doelman Koen Casteels afging en deze keer wel koel bleef: 1-0. Na een klein half uur kwamen de bezoekers op gelijke hoogte, toen Leverkusen-middenvelder Robert Andrich de bal ongelukkig langs zijn eigen doelman wipte.

Frimpong on fire! Jeremie Frimpong blijft maar scoren. Vandaag maakte hij alweer zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Daley Sinkgraven gaf de assist. Het doelpunt was uiteindelijk goed voor een punt tegen VfL Wolfsburg.

Wolfsburg pakte na de rust de leiding: Edmond Tapsoba beging een overtreding op Felix Nmecha, waarna Maximilian Arnold de toegekende penalty benutte. De 2-2 was volledig Nederlands: invaller Daley Sinkgraven vond na een goede actie Frimpong bij de tweede paal, waarna de deze week in de voorselectie van Nederland opgenomen Amsterdammer de bal simpel kon binnentikken.