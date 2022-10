Erik ten Hag voert voor kraker tegen Chelsea één wijziging door

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 17:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:18

Manchester United gaat zaterdag op bezoek bij Chelsea voor zijn tweede zege op rij in de Premier League. Op Stamford Bridge stelt trainer Erik ten Hag het zonder Cristiano Ronaldo. De Portugees is voor een wedstrijd geschorst door zijn werkgever, nadat hij woensdag tegen Tottenham Hotspur (2-0 zege) weigerde in te vallen. Ten Hag voert ten opzichte van die wedstrijd één wijziging door: Christian Eriksen neemt de plaats in van Fred. Tyrell Malacia begint net als tegen Tottenham op de bank.

Weinig verrassend staat David De Gea zaterdag op doel. De Spanjaard ziet voor hem het verdedigingsduo Rahaël Varane en Lisandro Martínez staan. Aan de linkerkant krijgt Luke Shaw andermaal de voorkeur boven Malacia, terwijl Diogo Dalot als rechtsback staat geposteerd. Eriksen keert als controlerende middenvelder terug in de basiself. De Deen was tegen the Spurs door ziekte nog invaller, maar is inmiddels weer hersteld en neemt zaterdag de plek van Fred weer over. Naast Eriksen is Casemiro de andere controleur. Voorin bestrijken Antony (rechts) en Jadon Sancho (links) de vleugels, terwijl Bruno Fernandes op '10' staat. Marcus Rashford is de spits. Donny van de Beek, Harry Maguire, Anthony Martial en Aaron Wan-Bissaka zijn allen geblesseerd.

Net als the Red Devils heeft ook Chelsea te kampen met een aantal blessuregevallen. Zo liggen N'Golo Kanté (hamstring), Reece James en Wesley Fofana (allebei knie) er tot na het WK uit. Trainer Graham Potter wil de nare smaak van de 0-0 bij Brentford wegspoelen en gaat dat proberen te doen met Kepa Arrizabalaga op doel. Het centrale trio bestaat uit Trevoh Chalobah, Thiago Silva en Marc Cucurella. De Londenaren opteren voor het gebruikelijke viermansmiddenveld met van rechts naar links César Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho en Ben Chilwell. Voorin assisteren Mason Mount en Raheem Sterling spits Pierre-Emerick Aubameyang.

De Londenaren hebben vooraf een punt meer dan United verzameld, dat op de vijfde plaats staat. Ten Hag zal hopen dat United de vierde plek over kan nemen van the Blues, terwijl Chelsea er alles aan zal doen om het gat naar vier punten te vergroten. Het duel begint om 18.30 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Opstelling Chelsea: Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Chilwell; Mount, Sterling, Aubameyang.

Opstelling Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.