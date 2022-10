Ronaldo laat paar uur voor kraker opnieuw van zich horen via Instagram

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 16:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:05

Cristiano Ronaldo heeft een paar uur voor de topper van Manchester United tegen Chelsea opnieuw van zich laten horen via Instagram. De Portugees, die door Erik ten Hag is verbannen uit de wedstrijdselectie, wenst zijn ploeggenoten succes. Ronaldo ontbreekt vanwege een disciplinaire schorsing tegen de club uit Londen en gaat binnenkort weer met Ten Hag in gesprek over de toekomst. De Nederlander heeft al aangegeven zijn aanvaller graag bij de ploeg te houden.

In Engeland gaat het deze dagen maar om één man: Ronaldo. De Portugees liet zich in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-0) van zijn slechtste kant zien door in minuut 89 de catacomben in te duiken en Old Trafford meteen daarop te verlaten. Ten Hag gaf in aanloop naar de kraker tegen Chelsea te kennen dat Ronaldo weigerde om in te vallen. Via Instagram wenst de aanvaller zijn ploeggenoten succes. "Let's go Manchester United", valt te lezen op het account van Ronaldo.

“Hij is voor deze wedstrijd uitgesloten, en dan gaan we verder", liet Ten Hag weten via de clubkanalen in aanloop naar de wedstrijd tegen Chelsea. "Daar sta ik voor open en voor mij is dat de straf. Cristiano blijft een belangrijk onderdeel van de ploeg en ik reken op hem voor de rest van het seizoen. Ik wil hem het liefst niet missen en ik wil dat hij in de selectie zit. Ik wil dat hij bij elke wedstrijd betrokken is, omdat hij een impact heeft." Ten Hag leek met zijn woorden uit te sluiten dat Ronaldo vertrekt komende winter.

De Tukker hoopt dat Ronaldo zijn lesje heeft geleerd. "Hij moet zich ervan bewust zijn dat je wordt beoordeeld op hoe je je vandaag gedraagt. In de topsport gaat het om vandaag, niet om leeftijd of reputatie", aldus Ten Hag. "Als je topsport beoefent, word je beoordeeld op het moment en hoe je handelt. Dat is normaal. Iedereen moet zich ervan bewust zijn en niet alleen Cristiano. We moeten ons daar als team, manager en club bewust van zijn. Cristiano traint om zichzelf fit te houden en om klaar te zijn voor de wedstrijd tegen Sheriff."