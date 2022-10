Liverpool met schaamrood op de kaken van het veld bij hekkensluiter Forest

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 15:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:37

Liverpool heeft zichzelf opnieuw een bijzonder slechte dienst bewezen in de Premier League. Op bezoek bij hekkensluiter Nottingham Forest bleef de ploeg van manager Jürgen Klopp voor de vijfde keer dit seizoen zonder winst in een uitwedstrijd: 1-0. Voormalig NEC'er Taiwo Awoniyi werd de matchwinner met een treffer tien minuten na rust. Ook Dean Henderson vervulde een heldenrol bij de thuisploeg. Door de nederlaag bezetten the Reds een teleurstellende zevende plek op de ranglijst, terwijl Forest de laatste plaats overdraagt aan Leicester City. Het elftal van Steve Cooper heeft nu negen punten uit twaalf wedstrijden.

Liverpool wist op voorhand dat het geen beste statistieken overlegt in wedstrijden tegen Forest. De laatste keer dat het duel op de rol stond in de Premier League was in 1999, toen het in een 2-2 gelijkspel eindigde. In de vijf eerdere ontmoetingen op bezoek bij de laagvlieger slaagden the Reds er niet in het duel in winst om te zetten. Ook in het huidige seizoen overlegt de ploeg van Klopp geen sterke cijfers. Liverpool slaagde er dit seizoen nog niet in om een uitwedstrijd te winnen in competitieverband, hetgeen knaagt bij de Engelse grootmacht. In de Champions League gaat het de ploeg van Klopp wel goed af.

Liverpool begon ditmaal sterk aan het duel en kreeg al binnen tien minuten een opgelegde mogelijkheid om de score te openen. Harvey Elliott bracht met een schitterende pass Fábio Carvalho in stelling. De Portugees controleerde even zo fraai, maar vond vervolgens Henderson op zijn weg na een schot met de buitenkant van de rechtervoet. De thuisploeg beperkte zich in de openingsfase tot verdedigen en deed dat met verve. Halverwege de eerste helft wist de ploeg van manager Cooper opnieuw gevaar in de kiem te smoren. Mohamed Salah dacht de openingstreffer te maken, maar werd op tijd afgestopt.

Na een uur spelen liet Forest zich in aanvallend opzicht voor de eerste keer zien. Jesse Lingard dook op voor Alisson Becker, maar zag de Braziliaan redden. De tweede helft leverde aanzienlijk meer amusement op. Tien minuten na rust schreeuwde Liverpool om een strafschop toen Elliott naar de grond ging. Scheidsrechter Paul Tierney wilde er echter niet aan en wuifde de protesten weg. Niet veel later greep Forest de leiding. In tweede instantie werkte voormalig NEC'er Awoniyi de bal achter Alisson. De ploeg van Klopp probeerde in het restant van het duel een gelijkmaker te forceren, maar slaagde daar niet in.

Virgil van Dijk was namens de bezoekers het dichtst bij een treffer. De centrale verdediger kopte eerst voorlangs en vond niet veel later Henderson op zijn weg uit een corner. Namens de thuisploeg was Ryan Yates het dichtst bij een treffer. Zijn inzet werd echter op katachtige wijze gepareerd door Alisson. toen de doelman in de slotfase mee naar voren ging bij een corner raakte Forest in de omschakeling nog de paal. Aanstaande woensdag reist Liverpool af naar de Johan Cruijff ArenA. Dan is Ajax de tegenstander in de vijfde speelronde van de Champions League.