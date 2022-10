Wolfsburg biedt excuses aan voor ‘onprofessioneel en ongepast’ gedrag spelers

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 15:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:48

VfL Wolfsburg heeft in een statement op de clubwebsite excuses aangeboden voor het wangedrag van enkele spelers in de trein van Wolfsburg naar Leverkusen. Meerdere spelers droegen vrijdag tijdens die treinreis niet het verplichte mond- en neusmasker. Daarnaast zouden spelers zich respectloos hebben gedragen richting het treinpersoneel toen ze de oproep kregen alsnog een mondkapje om te doen.

Het incident vond plaats toen de selectie van Wolfsburg per trein onderweg was naar het uitduel met Bayer Leverkusen, dat zaterdagmiddag aanvangt. Een journalist van televisiezender WDR zat toevallig in dezelfde trein en berichtte over het incident. “Namens het hele team biedt VfL Wolfsburg nadrukkelijk excuses aan voor het onprofessionele en ongepaste gedrag van zijn spelers, en in het bijzonder aan het personeel van Deutsche Bahn voor het respectloze gedrag”, meldt de nummer dertien van de Bundesliga op de clubwebsite.

“Dit is nog niet eerder op deze manier voorgekomen, en is niet in overeenstemming met het gebruikelijke gedrag van het team. Het is op geen enkele manier verenigbaar met de waarden van VfL Wolfsburg en zal niet getolereerd worden. Dit mag niet meer gebeuren”, vervolgt de club.

Tot slot meldt Wolfsburg dat trainer Niko Kovac de spelers bestraffend heeft toegesproken na aankomst in het teamhotel. Er zal verder naar het incident gekeken worden als het team weer is teruggekeerd in Wolfsburg, na afloop van het Bundesliga-duel van zaterdag. Leverkusen en Wolfsburg trappen om 15.30 uur af. Verdediger Micky van de Ven staat die wedstrijd in de basis bij die Wölfe.