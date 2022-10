‘Zlatan hing bij Juventus een ploeggenoot van de tweede verdieping uit het raam’

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:42

Adrian Mutu heeft een bijzondere anekdote gedeeld over Zlatan Ibrahimovic uit hun gezamenlijke periode bij Juventus. De Zweed was niet gediend van een actie van toenmalig ploeggenoot Manuele Blasi en besloot hem daarop vanaf de tweede verdieping van een hotel in Oostenrijk uit het raam te hangen. De Italiaan barstte vervolgens in tranen uit, vertelt Mutu in gesprek met een Roemeense podcast.

Tijdens een trainingskamp in Oostenrijk voelde Blasi zich genoodzaakt iets te zeggen tegen Ibrahimovic toen de spits Pavel Nedved op zijn achterhoofd sloeg. De Zweed liet het daar niet bij zitten en besloot wraak te nemen op zijn toenmalig ploeggenoot. "Zlatan zei dat ik de deur in onze kamer moest openen", blikt Mutu terug op het voorval. "Ik keek naar buiten, we waren op de tweede verdieping. Blasi stak de gang over, Zlatan greep hem, nam hem mee de hotelkamer in en duwde hem uit het raam."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Mutu was er voor de Italiaan geen houden aan. "Als Ibrahimovic je te pakken kreeg, kon je niets doen, want hij was groot en heel sterk", aldus de Roemeen. "Hij bungelde Blasi uit het raam, hield hem net aan zijn voeten vast en zei: 'Nog iets op te merken?' Blasi schreeuwde het uit, terwijl ik Zlatan vasthield. Toen hij weer de kamer werd ingetrokken, barstte hij meteen in tranen uit en zei: 'Jullie zijn niet goed bij je hoofd, wat is dat voor grap?'"

Ibrahimovic droeg tussen 2004 en 2006 twee seizoenen het shirt van Juventus, net als Blasi. Mutu verliet Juventus al na één seizoen. In 2006 maakte Ibrahimovic de overstap naar Internazionale, waarna hij via onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United voor de tweede keer bij AC Milan terechtkwam. Bij de club uit de Serie A staat hij dit seizoen al enige tijd aan de kant. Ibrahimovic is geopereerd aan de knie en wordt in januari terugverwacht.