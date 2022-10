Interview met Eindhovens Dagblad wordt aanvoerder Helmond Sport fataal

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 13:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:02

Robin van der Meer maakt voorlopig geen onderdeel uit van de selectie van Helmond Sport. De verdediger liet zich na het verloren bekerduel met Go Ahead Eagles (3-1) in het Eindhovens Dagblad uit over zijn rol als reservespeler en dat is hem duur komen te staan. Van der Meer is er sowieso niet bij als Helmond het maandag in de Keuken Kampioen Divisie opneemt tegen Jong PSV.

Van der Meer was dit seizoen als aanvoerder een onbetwiste basisspeler bij Helmond Sport, totdat hij voor de derby tegen TOP Oss ineens op de bank werd geposteerd. Ook in de daaropvolgende duels tegen Jong Ajax en Willem II bleef de centrale verdediger negentig minuten op de bank. Tegen Go Ahead mocht hij het bij afwezigheid van Tom Beugelsdijk weer eens laten zien. Na afloop liet Van der Meer zich in gesprek met het Eindhovens Dagblad kritisch uit over zijn rol als reserve.

"Ik hoor te spelen en dat heb ik deze wedstrijd wel laten zien", zei Van der Meer na het met 3-1 verloren duel in de Adelaarshorst. "Ik was woest toen ik weken geleden hoorde dat ik werd geslachtofferd, dat mag je best weten. Dat heb ik de trainer ook eerlijk verteld. Op een normale manier. Die reserveplek doet afbreuk aan mijn status als aanvoerder, als ik eerlijk ben. Dat ik vandaag (tegen Go Ahead, red.) die band draag, is prima. Maar als ik er maandag tegen Jong PSV weer naast sta en pas over een aantal wedstrijden mag opdraven, is de vraag of ik dat nog wil."

Tegen Jong PSV is Van der Meer er in ieder geval niet bij. De club heeft besloten zijn aanvoerder te schorsen. "Helmond Sport is van mening dat de technische staf in alle vrijheid de opstelling moet kunnen bepalen, uitspraken van de aanvoerder over zijn eigen positie dragen daar niet aan bij", valt te lezen op de clubsite. "De moeilijke fase waarin Helmond Sport zich momenteel op sportief gebied bevindt, vraagt om een selectie die als één team strijdt om de gestelde doelen te behalen. Elke vorm van afleiding moet daarbij worden uitgesloten."