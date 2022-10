ADO-spits komt met excuses voor bizarre charge: ‘Schrok er zelf ook van’

Mario Bilate is geschrokken van de forse overtreding die hij maakte tijdens de remise tussen ADO Den Haag en De Graafschap (2-2), zo gaf hij na afloop van het duel tegenover ESPN aan. De 31-jarige spits kreeg in de 89ste minuut van de wedstrijd een rode kaart voor een keiharde tackle op Jesse Schuurman.

Bilate is het honderd procent eens met de beslissing van scheidsrechter Robin Hensgens. “Ik heb het net teruggezien, en ja, hij was terecht. Het laatste dat ik wil is iemand blesseren, aan het eind van de dag zijn we allemaal collega's.” Het ADO van Dirk Kuijt, dat matig speelde, knokte zich in het laatste kwartier terug tot een punt tegen De Graafschap. Basar Önal, vleugelflitser van de uitploeg, werd de man van de wedstrijd met twee doelpunten.

Mario Bilate schrikt van zijn eigen sliding en krijgt rood?? pic.twitter.com/ab9xe78AM0 — ESPN NL (@ESPNnl) October 21, 2022

Bilate denkt te weten waar de tackle vandaan kwam: de spits wilde zich op fanatieke wijze laten gelden. “Ik heb vorige week wat trainingen gemist, daardoor startte ik op de bank. Toen ik inviel hoopte ik belangrijk te zijn voor de ploeg. Dat ging volgens mij tot de rode kaart wel redelijk. Daarmee doe ik mezelf en de ploeg tekort, dus ik baal als een stekker.” De spits is na zeven wedstrijden nog altijd op zoek naar zijn eerste doelpunt voor ADO.

Bilate benadrukt dat het geen bewuste aanslag was. “Dit is niet het soort speler dat ik ben, ik schrok er zelf van. Ik had al vrij snel door dat ik de bal niet raakte, en hem wel. En aan zijn reactie te zien wist ik meteen dat ik hem goed had geraakt ook. Ik hoop voor hem dat het meevalt, ik heb hem in de catacomben net nogmaals mijn excuses aangeboden. Ik ben een felle speler en houd ervan om hard in de duels te zijn, maar ik ben absoluut geen gemene speler. Dit is volgens mij mijn eerste rode kaart.” Een blik in de statistieken laat blijken dat Bilate vrijdagavond inderdaad voor het eerst in zijn carrière rood kreeg.