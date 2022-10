Jurriën Timber kritisch op specifiek spelelement van tweelingbroer Quinten

Jurriën Timber was onlangs kritisch op zijn tweelingbroer Quinten na de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Midtjylland, zo onthult laatstgenoemde in een uitgebreid interview met de NOS. De middenvelder van Feyenoord maakte een doelpunt tijdens de thuiswedstrijd tegen de Denen (2-2), maar volgens Jurriën hadden dat er twee meer moeten zijn.

De twee broers delen in hun ouderlijk huis in Utrecht nog altijd een kamer. Na de wedstrijd van Feyenoord tegen Midtjylland was de Ajax-verdediger kritisch op een specifiek spelelement van zijn broer: kansen afmaken. “Je had een hattrick moeten maken”, kreeg Quinten te horen. De Feyenoorder kan zich overigens wel vinden in het commentaar van zijn broer. “Die hattrick had gekund als ik iets beter gepositioneerd stond en betere keuzes had gemaakt. Dat is waar ik elke dag op train.”

Quinten kijkt op zijn beurt ook kritisch naar de prestaties van Jurriën, al moet hij vaak echt op zoek naar verbeterpunten. “Als er dingen beter kunnen, zeg ik dat wel. Maar ik weet hoe goed hij is. Het is genieten als hij dat op zo'n hoog niveau laat zien.” Hoewel Quinten niet als speler naar het WK in Qatar gaat, wil hij wel een aantal wedstrijden van Oranje bezoeken. “Een WK is iets groots. Als je broer daar speelt, wil je daarvan genieten.”

Timber heeft zich vrijwel geruisloos in de basis gespeeld bij Feyenoord. Hij heeft dan ook genoten van zijn eerste maanden in Rotterdam. “Als ik in De Kuip sta voor de aftrap kijk ik om me heen en denk ik: ja, hier heb ik voor gewerkt. Ik heb best wel veel wedstrijden gespeeld. Daar ben ik blij mee. Daar moet je van genieten. Dat doe ik elke week weer. Dat is zo belangrijk.”