Schreuder geeft Brobbey andermaal het vertrouwen in Waalwijk

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 17:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:10

De opstelling van Ajax voor het uitduel met RKC Waalwijk is bekend. Alfred Schreuder kiest zaterdag voor precies dezelfde elf namen als afgelopen zondag tegen Excelsior (7-1 winst). Dat betekent dat Mohammed Kudus andermaal op de bank moet plaatsnemen, ten faveure van Brian Brobbey. Ook Jorge Sánchez heeft een basisplaats, daar concurrent Devyne Rensch nog niet fit genoeg is. Dat laatste geldt ook voor Kenneth Taylor.

Ajax heroverde met de zege op Excelsior de koppositie, daar AZ – dat daarvoor aan kop ging – in eigen huis onderuitging tegen Feyenoord (1-3). Ajax liet op zijn beurt werkelijk niets heel van de Rotterdamse bezoekers. Brobbey kwam tweemaal tot scoren, terwijl Kudus als invaller één duit in het zakje deed. Eerstgenoemde krijgt tegen RKC toch weer het vertrouwen van Schreuder en ziet zich andermaal geflankeerd worden door Dusan Tadic (links) en Steven Bergwijn.

Het Amsterdamse middenveld bestaat bij absentie van de nog altijd geblesseerde Taylor weer uit Edson Álvarez, Davy Klaassen en Steven Berghuis. Laatstgenoemde is de meest vooruitgeschoven man. Het meest opvallende aan de defensie is het feit dat Calvin Bassey opnieuw als linksback opgesteld staat, terwijl Daley Blind een centrum vormt met Jurriën Timber. Sánchez en Remko Pasveer maken het lijstje namen bij Ajax compleet. Ahmetcan Kaplan is net als Rensch en Taylor nog altijd niet inzetbaar vanwege blessureleed.

Tegenstander RKC maakt een prima seizoen door, waardoor Ajax op zijn hoede moet zijn. Trainer Joseph Oosting bracht de Brabanders na tien speelronden naar een knappe zevende plek. Wel werd RKC afgelopen woensdag pijnlijk verrast in de TOTO KNVB Beker. Amateurclub De Treffers kegelde de Waalwijkers met een 2-0 overwinning uit het toernooi. Vurnon Anita en Pelle Clement treffen met Ajax de club waar ze de jeugdopleiding doorliepen. Het duel in het Mandemakers Stadion wordt om 18.45 uur afgetrapt en is te zien op ESPN 1.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Oukili; Kramer.

Opstelling Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Blind, Bassey; Alvárez, Klaassen; Berghuis; Bergwijn, Brobbey, Tadic.