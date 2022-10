Slot kiest opnieuw voor Giménez als spits; Kökçü ‘gewoon’ weer aanvoerder

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 15:30 • Wessel Antes • Laatste update: 16:38

Feyenoord speelt in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard in dezelfde formatie als afgelopen zondag tegen AZ (1-3 winst), zo blijkt uit de opstelling van de Rotterdamse club. Ook de in Alkmaar geblesseerd uitgevallen Dávid Hancko staat dus gewoon weer aan de aftrap in De Kuip. Santiago Giménez is de spits van dienst. Orkun Kökçü draagt de aanvoerdersband weer bij de nummer drie van de Eredivisie. Vorige week was Gernot Trauner nog captain, nadat Kökçü weigerde de OneLove-aanvoerdersband te dragen.

Justin Bijlow staat opnieuw onder de lat bij Feyenoord. Marcus Pedersen vervult de rechtsbackpositie, terwijl Hancko de linkerflank moet verdedigen. Trauner en Jacob Rasmussen vormen het centrale duo en moeten de gelouterde Fortuna-spits Burak Yilmaz in bedwang houden. Op het middenveld speelt Lutsharel Geertruida als controleur met Kökçü en Quinten Timber voor zich.

Hoewel Sebastian Szymanski op papier als aanvaller opgesteld staat, is de kans groot dat hij net als tegen AZ als een vierde middenvelder gaat fungeren. Voorin kiest Slot verder voor Giménez en Javairô Dilrosun. Danilo zit daardoor, ondanks zijn wereldgoal tegen AZ, wederom op de bank.

Bij Fortuna keren Oguzhan Özyakup en Yilmaz weer terug in de basis. In de verloren bekerwedstrijd tegen NEC (3-2) zaten de sterkhouders in het eerste uur op de bank. Özyakup speelde in 2020 vier wedstrijden op huurbasis voor Feyenoord. Dat seizoen werd uiteindelijk onderbroken vanwege het coronavirus. De wedstrijd in De Kuip begint zaterdagmiddag om 16.30 uur en wordt uitgezonden op ESPN.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Geertruida, Kökçü, Timber; Szymanski, Giménez, Dilrosun.

Opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Seuntjens, Özyakup, Erdogan, Embalo; Yilmaz, Cordoba.