Oranje Leeuwinnen worden op WK gekoppeld aan grote angstgegner

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 10:16 • Tom Rofekamp

De Oranje Leeuwinnen zijn in de groepsfase van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van volgend jaar gekoppeld aan de Verenigde Staten. Dat is het land waar de Leeuwinnen het afgelopen editie nog tegen moesten afleggen in de finale (2-0). Vietnam is het derde land in Groep E, terwijl de laatste groepsgenoot nog uit een play-offronde rolt, die in februari plaatsvindt.

De Leeuwinnen wisten zich begin september ternauwernood te plaatsen voor het WK. Esmee Brugts bezorgde debuterend bondscoach Andries Jonker in de slotfase van het allesbeslissende kwalificatieduel een cruciale 1-0 overwinning op IJsland. Een 0-2 oefennederlaag tegen Noorwegen zorgde er echter voor dat de Leeuwinnen twee plaatsen zakten op de FIFA-ranking. Daardoor werden ze in pot 2 ingedeeld, en werd het mogelijk om de Verenigde Staten al in de groepsfase te treffen.

?????????? ?? wordt aangevuld met de Play-off Tournament Winner A (Kameroen, Thailand of Portugal)! ??



Uitslag loting: ???? - ???? - ???? - PTW A#FIFAWWC https://t.co/Qe9PEp9nDF — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) October 22, 2022

In 2019 bereikte Oranje de finale van het WK. Toen stond Sarina Wiegman nog aan het roer, die als bondscoach van Engeland nu Denemarken, China en de winnaar van kwalificatiepoule B treft (bestaande uit Chili, Senegal en Haïti). Portugal, Kameroen of Thailand zal de laatste tegenstander van Oranje worden. Ook Vera Pauw plaatste zich met Ierland voor het eindtoernooi: zij treft gastland Australië, Nigeria en Canada.

In totaal bestaat het WK uit 32 deelnemers. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van een vrouwen-WK: in 2019 deden er nog 24 landen mee. De laatste groepsgenoot van Oranje zal in februari bekend worden. De openingswedstrijd van het toernooi zal op 20 juli gespeeld worden: gastland Nieuw-Zeeland speelt dan tegen Noorwegen. Twee dagen later zullen ook de Leeuwinnen in actie komen. De finale in Sydney zal exact een maand na het openingsduel worden afgewerkt, op 20 augustus.