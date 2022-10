Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot hakt knoop door op spitspositie

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 10:01

Feyenoord speelt zaterdagmiddag tegen Fortuna Sittard met dezelfde succesformule als afgelopen zondag tegen AZ (1-3 winst), zo verwacht het Algemeen Dagblad. Trainer Arne Slot lijkt weinig redenen te zien om zijn basisopstelling te veranderen. Ook de in Alkmaar geblesseerd uitgevallen Dávid Hancko staat dus gewoon weer aan de aftrap in De Kuip.

Justin Bijlow, die is opgenomen in de voorselectie van Oranje, staat wederom onder de lat bij Feyenoord. Marcus Pedersen is de rechtsback van dienst, terwijl Hancko de linkerflank moet verdedigen. Gernot Trauner en Jacob Rasmussen vormen het centrale duo en moeten de gelouterde Fortuna-spits Burak Yilmaz in bedwang houden. Linksback Marcos López zit dus opnieuw op de bank bij de Rotterdammers.

Op het middenveld speelt Lutsharel Geertruida als controleur met aanvoerder Orkun Kökçü en Quinten Timber voor zich. Hoewel Sebastian Szymanski op papier als aanvaller opgesteld staat, is de kans groot dat hij net als tegen AZ als een vierde middenvelder gaat fungeren. Zomeraanwinst Ezequiel Bullaude zit bij de selectie van Feyenoord Onder 21 en is daardoor niet aanwezig als wisselspeler in De Kuip.

Voorin kiest Slot voor Szymanski, Santiago Giménez en Javairô Dilrosun. Laatstgenoemde ontvangt de laatste tijd veel kritiek op zijn spel en zal gebrand zijn om zich te bewijzen. In de punt start Giménez opnieuw. Danilo zit daardoor, ondanks zijn wereldgoal tegen AZ, wederom op de bank. De wedstrijd in De Kuip begint zaterdagmiddag om 16.30 uur en wordt uitgezonden op ESPN.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Geertruida, Kökçü, Timber; Szymanski, Giménez, Dilrosun.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Navarro, Guth, Cox; Ferati, Özyakup, Erdogan, Embalo; Yilmaz, Cordoba.