Dick Advocaat mist één speler in de voorselectie van Louis van Gaal

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 09:30 • Wessel Antes • Laatste update: 10:10

Dick Advocaat begrijpt niet dat Joey Veerman niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal zit. Dat zegt de voormalig bondscoach aan tafel bij Veronica Offside. Advocaat vindt dat de 23-jarige middenvelder van PSV op z’n minst op de voorlopige lijst van bondscoach Louis van Gaal had moeten staan. Namens PSV staan Xavi Simons, Guus Til en Cody Gakpo wel op die lijst.

Op de vraag wie ontbreekt in de selectie van Van Gaal heeft Advocaat een uitgebreid antwoord paraat. “Ik had, zeker in die voorlopige lijst, Veerman ook opgenomen. Dat is een jongen die veel mogelijkheden heeft. Qua spelinzicht en passing. Ik denk wel dat Louis met zijn temperament hem nog iets meer gif had kunnen bijbrengen, maar ik vind het een uitstekende voetballer.” Veerman wacht nog altijd op zijn debuut bij Oranje. De middenvelder speelde al wel jeugdinterlands voor de nationale ploeg.

Verder is Advocaat het grotendeels eens met de selectie van Van Gaal. “Hij heeft geloof ik 39 namen opgenomen, dat is ook wel genoeg hè?” De keuze voor Ryan Gravenberch vindt de oud-bondscoach wel bijzonder. Presentator Wilfred Genee haalt de woorden van Bayern München-trainer Julian Nagelsmann aan, die onlangs zei dat Gravenberch een van de beste middenvelders ter wereld kan worden. “Daarvoor speelt hij niet!”, reageert Advocaat vervolgens grappend. “Maar het blijft er wel een voor de toekomst.”

Van Gaal nam in zijn voorlopige selectie voor het WK in Qatar maar liefst negen middenvelders op, maar voor Veerman heeft de spraakmakende oefenmeester geen plaatsje ingeruimd. Gravenberch, Jordy Clasie, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Simons, Kenneth Taylor en Til maken allen nog wel kans op een plek in de definitieve WK-selectie van Oranje. Op 11 november zal Van Gaal die lijst wereldkundig maken.