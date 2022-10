Van der Meijde overduidelijk: ‘Hem kun je niet thuislaten, dat is onmogelijk’

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 08:47 • Wessel Antes • Laatste update: 09:13

Andy van der Meijde vindt dat Xavi Simons te allen tijde mee moet naar het WK in Qatar. Dat zegt de analist aan tafel bij Veronica Offside. De voormalig Ajacied is zeer gecharmeerd van de negentienjarige middenvelder van PSV en zou het onbegrijpelijk vinden als bondscoach Louis van Gaal Simons niet selecteert voor het prestigieuze eindtoernooi in november.

Presentator Wilfred Genee vraagt eerst aan Dick Advocaat of hij Simons zou selecteren. “Het is wel een hele talentvolle speler, maar misschien is het te vroeg. Aan de andere kant kan het ook goed zijn om zo’n jongen gewoon mee te nemen.” Advocaat zelf maakte in 2004 een soortgelijk dilemma mee met Arjen Robben. “Die was net twintig en steeds geblesseerd. Toen zei ik in januari: ‘Maak je niet druk, zorg dat je fit wordt, want je gaat in ieder geval mee.’ Dit is ook een groot talent, maar hij moet het nog wel waarmaken", aldus de oud-bondscoach.

Van der Meijde is een stuk duidelijker in zijn antwoord. “Hij moet honderd procent mee. Hij is de beste van de Eredivisie, die kan je niet thuislaten. Dat is onmogelijk. Hij liet het wel zien deze wedstrijd (Arsenal - PSV, red.), op hoog niveau. Dus waarom zou je hem niet meenemen? Hij heeft drie kansen zelf gecreëerd.” PSV ging donderdagavond met 1-0 onderuit in het Emirates Stadium, maar Simons speelde een volwassen wedstrijd en was de gevaarlijkste PSV’er in aanvallend opzicht.

Simons is tot dusver misschien wel dé revelatie van het Eredivisie-seizoen. De rechtspoot, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain, was in zijn eerste zeventien wedstrijden voor PSV goed voor tien treffers en vier assists. Erwin van de Looi voegde Simons tijdens de afgelopen interlandperiode voor het eerst bij de selectie van Jong Oranje, maar de kans is aanwezig dat de geboren Amsterdammer in november alweer doorstoot naar de WK-selectie van het grote Oranje. Van Gaal maakt de definitieve selectie bekend op vrijdag 11 november.