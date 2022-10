Benzema vernedert grootste criticaster met foto van presentatie in Turkije

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 08:16 • Wessel Antes

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De kersverse Ballon d’Or-winnaar Karim Benzema heeft vrijdag op Instagram genadeloos uitgehaald naar ex-profvoetballer Jérôme Rothen. Laatstgenoemde beweerde pas geleden dat het Franse elftal meer zekerheid heeft met Kylian Mbappé als aanvalsleider op het WK, dan wanneer Benzema die rol tot zich neemt. Rothen had in het verleden al vaker kritiek op de spits van Real Madrid, die nu genoeg lijkt te hebben van de teksten van de voormalig middenvelder van Paris Saint-Germain.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schrijf een notitie bij deze foto

Benzema plaatst daarom een foto van Rothen tijdens zijn spelerspresentatie bij het Turkse Ankaragücü. Waar Benzema op zijn 34ste steeds beter lijkt te worden, begon Rothen al tamelijk vroeg met afbouwen in de Süper Lig. “Je praat te veel. Blijf geconcentreerd”, aldus de superspits. Na de foto van zijn criticaster uit 2010 plaatst de Real-spits een foto van zichzelf met de Gouden Bal. Daarmee lijkt Benzema een duidelijk signaal af te willen geven.

Hoewel de Algerijnse Fransman een tijd lang verbannen was bij les Bleus, staat hij inmiddels al op 97 interlands. Daarin was de rechtspoot goed voor 37 doelpunten en 20 assists. Tijdens het WK in Qatar kan Benzema de mijlpaal van honderd interlands aantikken. Wat nog ontbreekt is een grote prijs met Frankrijk. In 2021 was hij er wel bij toen de Nations League werd gewonnen, maar de WK-winst in 2018 heeft de gelouterde goaltjesdief niet meegemaakt.