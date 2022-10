VZ 5: Ten Hag ziet opening voor Ronaldo; Van Gaal onthult voorselectie

Erik ten Hag: ‘Ik reken de rest van het seizoen op Cristiano Ronaldo’

Erik ten Hag haalt Cristiano Ronaldo na de wedstrijd van zaterdag op bezoek bij Chelsea terug bij de selectie van Manchester United, zo wordt de manager vrijdagavond geciteerd op de clubwebsite. Ten Hag zette Ronaldo donderdag uit de wedstrijdselectie en gaf aanvankelijk niet aan of de superster nog kon terugkeren. "Ik reken voor de rest van het seizoen op Cristiano Ronaldo", verduidelijkt Ten Hag nu.

Van Gaal maakt WK-voorselectie bekend en komt met handvol verrassingen

Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn 39-koppige voorselectie voor het WK bekendgemaakt. Mitchel Bakker, Sven Botman en Micky van de Ven zijn verrassende namen in de groep spelers die nog altijd kans maken op een plekje in de definitieve selectie. Geen onderdeel uitmaken van de voorselectie betekent ook definitief geen WK en dus kunnen spelers als Hans Hateboer, Owen Wijndal en Kjell Scherpen het eindtoernooi uit hun hoofd zetten. Er moeten nog dertien spelers afvallen.

FIFA overweegt serieus Iran van WK uit te sluiten; Italië houdt oren gespitst

De FIFA buigt zich serieus over het idee om Iran uit te sluiten van komend WK. De wereldvoetbalbond zou dat overwegen vanwege het dubieuze politieke regime in het land. Een woordvoerder van de FIFA heeft zelfs al bevestigd tegenover Italiaanse sportwebsite Calciomercato dat er voor morgen een vergadering gepland staat waarin de kwestie besproken zal worden. De uitkomst daarvan is net zo interessant voor Italië als voor Iran: de FIFA zou over een wildcard voor de regerend Europees kampioen nadenken.

Franck Ribéry (39) zet per direct een punt achter zijn voetbalcarrière

Franck Ribéry heeft per direct een punt achter zijn professionele voetballoopbaan gezet, zo meldt hij op sociale media. De 39-jarige Fransman kampt dit seizoen met een blessure aan zijn knie en heeft daarom besloten dat het tijd is om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Ribéry kwam dit seizoen namens Salernitana nog wel in actie tijdens de openingswedstrijd in de Serie A tegen AS Roma, maar sindsdien hielden zijn knieklachten hem aan de kant. Met name bij Bayern München maakte hij jarenlang furore, waar hij samen met Arjen Robben het gevreesde duo Robbéry vormde.

Golden Boy Award blijft in Barcelona, maar wisselt wel van eigenaar

Gavi heeft de Golden Boy Award voor zich opgeëist. De middenvelder van Barcelona, die eerder deze week ook al de Kopa Trophy wist te winnen, volgt Pedri op als grootste talent onder de 21 jaar. De Golden Boy Award wordt jaarlijks uitgereikt door het Italiaanse sportblad Tuttosport en werd twee keer gewonnen door een Nederlander. Matthijs de Ligt en Rafael van der Vaart hebben de prijs op hun schoorsteenmantel staan en konden dit jaar niet opgevolgd worden door Ryan Gravenberch.

