Erik ten Hag: ‘Ik reken de rest van het seizoen op Cristiano Ronaldo’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 23:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:06

Erik ten Hag haalt Cristiano Ronaldo na de wedstrijd van zaterdag op bezoek bij Chelsea terug bij de selectie van Manchester United, zo wordt de manager vrijdagavond geciteerd op de clubwebsite. Ten Hag zette Ronaldo donderdag uit de wedstrijdselectie en gaf aanvankelijk niet aan of de superster nog kon terugkeren. "Ik reken voor de rest van het seizoen op Cristiano Ronaldo", verduidelijkt Ten Hag nu.

“Hij is voor deze wedstrijd uitgesloten, en dan gaan we verder", vervolgt de voormalig coach van Ajax. "Daar sta ik voor open en voor mij is dat de straf. Cristiano blijft een belangrijk onderdeel van de ploeg en ik reken op hem voor de rest van het seizoen. Ik wil hem het liefst niet missen en ik wil dat hij in de selectie zit. Ik wil dat hij bij elke wedstrijd betrokken is, omdat hij een impact heeft."

"Cristiano traint om zichzelf fit te houden en om klaar te zijn voor de wedstrijd tegen Sheriff", aldus Ten Hag. Manchester United ontvangt de Moldaviërs komende donderdag in de Europa League op Old Trafford. "Ronaldo op maandag terug? We gaan eerst praten", zegt Ten Hag. "Zal het langer duren? Ik denk het niet, nee. Ik wil hem niet missen."

Ten Hag hoopt dat Ronaldo zijn lesje heeft geleerd. "Hij moet zich ervan bewust zijn dat je wordt beoordeeld op hoe je je vandaag gedraagt. In de topsport gaat het om vandaag, niet om leeftijd of reputatie. Als je topsport beoefent, word je beoordeeld op het moment en hoe je handelt. Dat is normaal. Iedereen moet zich ervan bewust zijn en niet alleen Cristiano. We moeten ons daar als team, manager en club bewust van zijn."

Eerder liet Ten Hag nog onduidelijkheid bestaan over de toekomst van Ronaldo. De Portugese sterspeler dook tegen Tottenham Hotspur (2-0) in minuut 89 de catacomben in en verliet Old Trafford vroegtijdig. Vrijdag bleek dat Ronaldo ook nog eens 'nee' zei tegen Ten Hag toen die hem vroeg om in de slotfase in te vallen. "Hij wilde er niet in komen", bevestigde de oefenmeester op een persconferentie. "Dat moet consequenties hebben. Dat is belangrijk voor het gedrag en de mentaliteit van de rest van de spelersgroep."

De Nederlandse coach twijfelde dan ook geen moment over de straf voor zijn nummer zeven. "De details over de straf blijven tussen Cristiano en mijzelf en verder was ons statement volgens mij heel duidelijk. Cristiano blijft een belangrijke speler in onze selectie, maar ik ben hier verantwoordelijk voor de cultuur waarin we werken. Het is aan mij om de standaarden en normen en waarden aan te geven. Voetbal is een teamsport en die standaard moeten we allemaal aanhouden."