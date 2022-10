Schmidt zet krankzinnige startreeks bij Benfica door en wint ook topper

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 23:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:45

Roger Schmidt blijft met Benfica op de roze wolk waar hij al maanden op zit. De voormalig trainer van PSV bleef vrijdagavond voor de negentiende (!) keer op rij dit seizoen ongeslagen door O Clássico op bezoek bij FC Porto te winnen. Het duel werd in de slotfase op aangeven van David Neres beslist door Rafa Silva (0-1), nadat Porto door een vroege rode kaart van Stephen Eustáquio snel met tien man stond. Koploper Benfica neemt vroeg in het seizoen een voorsprong van liefst zes punten op FC Porto.

Schmidt posteerde de van Feyenoord overgenomen Fredrik Aursnes voor de vierde maal op rij in de basis, terwijl Neres en Julian Draxler direct na rust invielen. Bij Porto ontbreekt de 39-jarige Pepe al enkele weken door een knieblessure, waardoor Fábio Cardoso opnieuw centraal achterin begon. Zoals het een Portugese topper betaamt regende het vanaf de aftrap kaarten in het Estádio do Dragão. Porto werd daar het grootste slachtoffer van, want Eustáquio verzamelde binnen het half uur twee gele prenten en kon inrukken.

In een heftige strijd tussen de nummer 1 en 2 houdt niemand zich in. Er vallen 13 gele kaarten... Dankzij deze goal van Silva wint Benfica van Porto met 1-0

Aursnes zag een gevaarlijke inzet na ruim een half uur op de paal getikt geworden, waarna Rafa Silva de bal wonderbaarlijk genoeg tegen de lat kopte. Porto moest na 72 minuten alsnog capituleren, toen Neres de bal bij een snelle uitbraak teruglegde op Rafa Silva. Die leek ruzie met de bal te hebben, maar kreeg die net op tijd onder controle om binnen te schieten: 0-1. De treffer leek te worden afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR zette dat terecht goed. Porto bleek in ondertal niet in staat om een gelijkmaker te produceren.

Benfica heeft na tien speelronden in Liga Portugal uitstekende papieren om regerend landskampioen Porto van de troon te stoten. De ploeg van Schmidt is ook buiten de landsgrenzen zeer succesvol, want ondanks confrontaties met Paris Saint-Germain en Juventus is O Glorioso deze jaargang ongeslagen. Ondanks de fenomenale start is een clubrecord voor Schmidt nog ver weg: Benfica's langste ongeslagen reeks duurde tussen 1963 en 1965 – zijn absolute gloriejaren – liefst 48 (!) officiële duels. Inclusief vorig seizoen staat de teller nu op twintig, waarvan dus negentien onder Schmidt.