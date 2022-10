Messi en Mbappé scheuren Ajaccio bij wervelende combinatie aan stukken

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond drie punten behaald op bezoek bij AC Ajaccio. De sterrenploeg van Christophe Galtier werd bij de hand genomen door Kylian Mbappé en Lionel Messi, die verantwoordelijk waren voor alle drie doelpunten en assists (twee goals van Mbappé, een van Messi): 0-3. De mooiste van de avond kwam op naam van de Argentijn, die het na een schitterende hakbal van Mbappé afmaakte. PSG neemt op de koppositie drie punten afstand van runner-up Lorient, dat een duel tegoed heeft, terwijl Ajaccio op de achttiende plek tegen degradatie vecht.

PSG trad aan zonder de geschorste Neymar, die op de linkerflank werd vervangen door Carlos Soler. Sergio Ramos zat zijn tweede wedstrijd schorsing uit, waardoor Galtier opnieuw koos voor twee in plaats van drie centrumverdedigers. Renato Sanches kreeg een kans op de plek van Vitinha, terwijl Nordi Mukiele centraal achterin begon in plaats van Danilo Pereira.

Op aangeven van wie anders dan Lionel Messi, schiet Mbappé de 0-1 binnen voor de Parijzenaars ???#ZiggoSport #Ligue1 #ParisSaintGermain pic.twitter.com/mJTlORtApl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2022

Messi had in de openingsfase pech dat zijn van richting veranderde vrije trap ternauwernood gekeerd kon worden. De Argentijn had na 24 minuten meer succes met een ragfijne steekbal op Mbappé, die in alle vrijheid in één keer binnen knalde: 0-1. De centrumspits had na ruim een half uur spelen opnieuw moeten scoren na terugleggen door Achraf Hakimi, maar schoot hoog over.

Mbappé stichtte ook na rust behoorlijk veel dreiging, maar wist het aanvankelijk niet af te maken. Zo schoot de aanvaller na een klein uur uit een moeilijke hoek wild over, nadat hij zijn tegenstander fraai had uitgekapt. Ajaccio bleef erin geloven en creëerde tien minuten later een goede schietkans voor Youcef Belaili, die zag hoe Gianluigi Donnarumma een voor PSG uiterst belangrijke redding verrichtte.

Twaalf minuten voor tijd werd de wedstrijd in het slot gegooid door de mooiste aanval van de avond. Messi zette een een-twee op met Mbappé, die zijn ploeggenoot met een schitterende hakbal vrij voor keeper Benjamin Leroy zette. Messi sleepte de bal in alle rust langs Leroy en maakte de wervelende teamgoal af: 0-2. Vier minuten later waren de rollen weer omgedraaid: Messi hield de bal lang aan de voet en verstuurde op het goede moment de dieptepass op Mbappé, die net als voor rust ineens binnenschoot: 0-3.