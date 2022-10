Juventus juicht en wint voor het eerst dit seizoen twee Serie A-duels op rij

Juventus heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de Serie A. De ploeg uit Turijn won in eigen huis eenvoudig van Empoli: 4-0. Moise Kean nam binnen tien minuten de openingstreffer voor zijn rekening, waarna Weston McKennie en Adrien Rabiot (tweemaal) het duel na rust beslisten. Door de overwinning klimt Juventus over Internazionale op de ranglijst en staat het zevende. Empoli staat nog altijd op een verdienstelijke elfde plaats.

Juventus trad ten opzichte van de gewonnen stadsderby bij Torino (0-1) zonder grote verrassingen in de basisopstelling aan. Wel wijzigde trainer Massimiliano Allegri zijn defensie op twee plaatsen. Leonardo Bonucci nam de plek van Bremer in, terwijl Daniele Rugani op de positie van Alex Sandro stond geposteerd. Bij Empoli moest Sam Lammers het wederom doen met een reserverol. De voormalig spits van onder meer PSV moest het in het vorige duel met Monza ook al doen met een plek op de bank en daar kwam vrijdagavond geen verandering in.

Kean was verantwoordelijk voor de eerste grote kans van de wedstrijd en die creëerde hij helemaal zelf. Een solo vanaf het midden van het veld leidde uiteindelijk tot een schot, dat maar net naast ging. Kean hield het goede gevoel vast en kon twee minuten later wel juichen, nadat hij een voorzet van Filip Kostic in de linkeronderhoek schoot: 1-0. Kean kon even later ook voor de 2-0 zorgen, ware het niet dat zijn schot ternauwernood kon worden gekeerd door een verdediger.

Kean - wie anders - was na ruim een half uur spelen wederom dichtbij. Dit keer ging zijn kopbal maar net naast de linkerpaal. Empoli kreeg nog in dezelfde minuut een grote kans via Mattia Destro. De spits moest een-op-een met Wojciech Szczesny zijn meerdere erkennen in de Poolse doelman. Marko Pjaca was in de blessuretijd van de eerste helft ook dicht bij de gelijkmaker, maar de Kroaat zag zijn kopbal net naast gaan.

Tien minuten na rust maakte Juventus aan alle twijfels een einde. Een hoekschop van Juan Cuadrado kwam terecht bij McKennie en de Amerikaan zag zijn kopbal tegen de touwen belanden: 2-0. Kostic had de 3-0 op het bord kunnen zetten, ware het niet dat zijn schot van buiten het zestienmetergebied net naast vloog. Kean zag twee minuten later dat zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Leandro Paredes en Arkadiusz Milik zagen hun schoten niet veel later geblokkeerd worden. Lammers werd nog een kwartier aan speeltijd gegund, zonder dat hij zich echt kon onderscheiden. De Nederlander zag Rabiot er 3-0 van maken, na wederom een puike hoekschop van Cuadrado: 3-0. Rabiot maakte in blessuretijd nog de 4-0, door een voorzet van Danilo voor een leeg doel binnen te tikken.