Icoon wil niet meer met Man United geassocieerd worden door ‘clown’ Ten Hag

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 22:28

Het conflict tussen Erik ten Hag en Cristiano Ronaldo houdt de gemoederen in Engeland behoorlijk bezig. Manchester United ondervond vrijdag op Instagram een nadelig effect van de verbanning van Ronaldo door Ten Hag. De Engelse topclub postte daar een foto van voormalig cricket-ster Kevin Pietersen, maar dat werd niet in dank afgenomen door de hoofdpersoon in kwestie.

"Alsjeblieft, haal mijn foto eraf?", schreef Pietersen, die gezien wordt als een van de grootste Engelse cricketspelers aller tijden. "Ik wil niet geassocieerd worden met een club die gemanaged wordt door een clown die de grootste voetballer van onze tijd totaal respectloos behandelt. Cristiano is the boss. Die clown die door niemand herinnerd zal worden moet wakker worden!" Manchester United gaf gehoor aan het verzoek en verwijderde de foto.