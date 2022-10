Willem II begint tweede helft met blessuretijd; Roda JC wordt pijnlijk geslacht

Vrijdag, 21 oktober 2022

De Keuken Kampioen Divisie heeft vrijdagavond een uniek moment beleefd. Scheidsrechter Laurens Hofland besloot de eerste helft bij Willem II - Almere City FC vanwege gegooid vuurwerk vroegtijdig te beëindigen, waarna de tweede helft begon met de blessuretijd uit de eerste. De Tilburgers kwamen na rust terug tot 1-1, maar konden de drie punten niet grijpen. Even verderop werd Roda JC Kerkrade pijnlijk geslacht door TOP Oss (3-0), terwijl de wedstrijd tussen de tegenvallende topclubs ADO Den Haag en De Graafschap geen winnaar kreeg (2-2).

Willem II - Almere City 1-1

Het was Almere City dat de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Een diepe pass van Pascu bereikte Jeredy Hilterman, waarna de aanvaller zijn schot gekeerd zag worden door Kostas Lamprou. Aan de andere kant was ook Jeremy Bokila gevaarlijk, maar diens kopbal trof geen doel. Een fraaie schijnbeweging van Anthony Limbombe leidde even later tot een strafschop voor Almere, doordat Lamprou op het verkeerde been terechtkwam en een overtreding beging op de Belg. Vanaf elf meter faalde Hilterman vervolgens niet: 0-1. Beide ploegen waren vervolgens bij vlagen dreigend, zonder echt grote kansen te creëren.

Vlak voor rust viel een deel van de supporters van Willem II in negatieve zin op. Nadat zij het niet eens waren met een vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter, gooiden zij voorwerpen op het veld. Daarop besloot scheidsrechter Laurens Gerrets om de wedstrijd te staken en beide ploegen naar de kleedkamers te sturen. Van de vijf minuten aan bijgetrokken blessuretijd was er op dat moment één gespeeld, waardoor de nog vier resterende minuten nog wel uitgespeeld dienden te worden. Gerrets besloot om de wedstrijd vijftien minuten te staken, waarna de vier minuten uit de eerste helft na het kwartier 'rust' uitgespeeld werden. Na de rust - maar nog in de eerste helft - kreeg Leeroy Owusu een mogelijkheid om vanaf de rand van het zestienmetergebied uit te halen. Zijn schot met links ging over het doel van Nordin Bakker.

Vervolgens wisselden beide ploegen van helft en werd er vrijwel direct aan de tweede helft begonnen. Tussen beide helften zat volgens ESPN precies 56 seconden. In de 48e minuut dacht Willem II op gelijke hoogte te komen, maar wederom tot frustratie van de fans van de Tricolores stak de assistent-scheidsrechter zijn vlag omhoog. Lance Duijvestijn probeerde het niet veel later met een schot van afstand, dat een makkelijke prooi leek te zijn voor Lamprou. De Griek grabbelde echter en zag tot zijn opluchting dat het leer maar net langs de paal rolde. In de 65e minuut was het wel raak voor Willem II. Een vrije trap vond de volledig ongedekte Bokila, die goed raak kopte: 1-1. De spits keek na het vieren de assistent-scheidsrechter vragend aan, maar dit keer bleef de vlag omlaag.

Duijvestijn stelde Lamprou wederom op de proef en ook dit keer zag Lamprou er niet goed uit. Gelukkig voor sluitpost was ook dit keer het resultaat hetzelfde: geen doelpunt. Duijvestijn kreeg de smaak te pakken en probeerde het nogmaals via twee schoten, maar wederom zonder resultaat. Jizz Hornkamp was namens de thuisploeg ook nog dicht bij. Bakker wist echter op acrobatische wijze te redden voor de Flevolanders. Een kopbal van invaller Maarten Pouwels werd in de absolute slotfase nog van de lijn gehaald, waardoor de 1-1 op het scorebord bleef staan.

TOP Oss - Roda JC 3-0

Het feit dat het nog 0-0 stond bij rust was de verdienste van Thijs Jansen. De doelman had reddingen in huis op pogingen van Arjen van der Heide, Bryan Limbombe, maar vooral Romano Postema kreeg de bal maar niet voorbij Jansen. In de tweede helft lagen de verhoudingen anders, en begon ook TOP Oss kansen te creëren. Dat leverde na een uur de 1-0 op, toen Roshon van Eijma de bal binnen wist te koppen.

Tien minuten later verdubbelde Jearl Margaritha uit een counter de score, waarna Guus Joppen vlak voor tijd de spanning terug leek te brengen. Wegens hands werd dat doelpunt echter afgekeurd. In de blessuretijd van de tweede helft maakte Margaritha de feestvreugde in Oss compleet, door uit een penalty de 3-0 eindstand op het bord te zetten.

ADO Den Haag - De Graafschap 2-2

ADO begon uitstekend aan de wedstrijd. Thomas Verheydt slaagde er uit een hoekschop niet in om de eerste grote kans van de wedstrijd te benutten, maar Jordy Wehrmann vond het net na 24 minuten wel. Na een fraaie combinatie van Amir Absalem en Xander Severina over links kon de nummer 10 vanbinnen het strafschopgebied afdrukken: 1-0. De Graafschap trok de stand vijf minuten later alweer gelijk. ADO kreeg de bal na een verre inworp niet weggewerkt, waarna die voor de voeten viel van Basar Önal. De jonge vleugelspits schoot van een meter of veertien binnen: 1-1.

Önal tekende twintig minuten voor tijd ook voor de 1-2. De linksbuiten profiteerde bij de tweede paal van een doorgeschoten voorzet vanaf de rechterkant. ADO liet het er niet bij zitten en kwam vijf minuten later terug. Silvinho Esajas kon eenvoudig binnenschieten na een lage voorzet van de over rechts doorgebroken Amar Catic: 2-2. De thuisploeg zou de wedstrijd niet met elf eindigen, want Mario Bilate kreeg vlak voor tijd rood vanwege een brute tackle op Jesse Schuurman. De middenvelder van De Graafschap schreeuwde het uit, maar kon uiteindelijk verder.





Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 12 9 1 2 17 28 2 PEC Zwolle 11 7 2 2 11 23 3 FC Eindhoven 12 6 4 2 7 22 4 MVV Maastricht 11 6 3 2 3 21 5 Willem II 12 5 4 3 4 19 6 Roda JC Kerkrade 12 5 3 4 3 18 7 VVV-Venlo 11 5 2 4 -3 17 8 Almere City FC 12 5 2 5 0 17 9 Jong AZ 11 5 1 5 3 16 10 Jong Ajax 11 4 3 4 2 15 11 Telstar 11 4 3 4 -5 15 12 ADO Den Haag 12 4 3 5 -4 15 13 FC Dordrecht 11 4 2 5 -1 14 14 NAC Breda 11 4 2 5 -4 14 15 Jong PSV 11 3 4 4 -5 13 16 TOP Oss 12 4 1 7 -2 13 17 FC Den Bosch 11 4 0 7 -3 12 18 De Graafschap 12 3 3 6 -4 12 19 Helmond Sport 11 3 0 8 -7 9 20 Jong FC Utrecht 11 1 3 7 -12 6