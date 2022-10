Heracles Almelo dankt verdedigers en wint topper in Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 21:49 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:05

Heracles Almelo heeft vrijdagavond de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. In eigen huis was het met 3-0 te sterk voor nummer drie FC Eindhoven. De doelpunten werden allemaal gemaakt door centrale verdedigers: Justin Hoogma opende de score, waarna Mateo Leš en Marco Rente ook een duit in het zakje deden. Heracles heeft nu vijf punten voorsprong op nummer twee PEC Zwolle, dat maandag in actie komt tegen Jong FC Utrecht. FC Eindhoven staat nog altijd derde, maar kan die plek zaterdag kwijtraken aan MVV.

Beide clubs kwamen afgelopen week in de TOTO KNVB Beker een competitiegenoot tegen. Heracles speelde met 2-2 gelijk tegen Roda JC, waarna de Almeloërs de penalty’s beter namen (6-7). Ten opzichte van dat duel koos trainer John Lammers vrijdagavond voor zes andere namen: Thomas Bruns, Marko Vejinovic, Ruben Roosken, Marco Rente, Anas Ouahim en Michael Brouwer keerden allemaal terug in de basisopstelling. Eindhoven versloeg dinsdagavond Willem II met 1-0, en trainer Rob Penders bracht slechts één wijziging aan in zijn team voor het treffen met Heracles: Pieter Bogaers verving in de verdediging de geschorste Collin Seedorf.

Het gevaar in de eerste helft kwam vooral van de thuisploeg. Na een kwartier kon Samuel Armenteros een kopbal van Hoogma bijna binnenlopen, maar Jasper Dahlhaus wist de bal net voor de lijn weg te werken. In de 26ste minuut was het alsnog raak voor Heracles: Hoogma besloot het maar eens van afstand te proberen en zag dat doelman Nigel Bertrams geen antwoord had op zijn schot: 1-0. Leš, een andere centrale verdediger, verdubbelde zeven minuten later de voorsprong. Een voorzet werd teruggekopt door Nikolai Laursen, waarna de Kroaat de bal via de grond binnenschoot. Ouahim (schot in zijnet) was voor rust nog dicht bij de derde Almelose treffer, terwijl Charles-Andreas Brym (schot over) naliet om het duel weer spannend te maken.

De eerste kans van de tweede helft was voor Eindhoven, maar het schot van Naoufal Bannis ging voorlangs. Daarna regende het kansen voor Heracles: Rente zag zijn schot knap worden gered door Bertrams, diezelfde Bertrams had ook een fraaie reflex in huis op een kopbal van Armenteros en Ouahim schoot de bal rakelings over. Na een uur wist Rente de 3-0 wél te maken, door een corner binnen te koppen. Via Armenteros dacht Heracles enkele minuten later zelfs de vierde te maken. Zijn treffer werd echter afgekeurd omdat er een overtreding aan vooraf was gegaan. Eindhoven was via Mohamed Lamine Diaby (redding Brouwer) en Brym (omhaal die naast ging) nog dicht bij de eretreffer, maar ook die viel niet. Daarmee was de tweede nederlaag van dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen een feit voor de ploeg uit de lichtstad.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 12 9 1 2 17 28 2 PEC Zwolle 11 7 2 2 11 23 3 FC Eindhoven 12 6 4 2 7 22 4 MVV Maastricht 11 6 3 2 3 21 5 Willem II 12 5 4 3 4 19 6 Roda JC Kerkrade 12 5 3 4 3 18 7 VVV-Venlo 11 5 2 4 -3 17 8 Almere City FC 12 5 2 5 0 17 9 Jong AZ 11 5 1 5 3 16 10 Jong Ajax 11 4 3 4 2 15 11 Telstar 11 4 3 4 -5 15 12 ADO Den Haag 12 4 3 5 -4 15 13 FC Dordrecht 11 4 2 5 -1 14 14 NAC Breda 11 4 2 5 -4 14 15 Jong PSV 11 3 4 4 -5 13 16 TOP Oss 12 4 1 7 -2 13 17 FC Den Bosch 11 4 0 7 -3 12 18 De Graafschap 12 3 3 6 -4 12 19 Helmond Sport 11 3 0 8 -7 9 20 Jong FC Utrecht 11 1 3 7 -12 6