Messi wordt ongemakkelijk: interviewer kan tranen niet meer bedwingen

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 21:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:37

Voor Pablo Giralt kwam onlangs een droom uit. De Argentijnse journalist kreeg de eer om een uur lang te praten met Lionel Messi en dat liet hem zichtbaar niet onberoerd. Giralt kon zijn emoties tijdens het interview met de ster van Paris Saint-Germain niet meer bedwingen. "Ik heb hier mijn hele leven van gedroomd", zegt de geëmotioneerde Giralt tegen Messi.

"Ik had nooit gedacht dat ik het geluk zou hebben om je te kunnen vertellen over mijn verhaal, over mijn liefde voor je carrière. Ik dank je met heel mijn hart", vertelt Giralt in tranen. Messi kijkt de interviewer aan zonder te weten wat hij moet doen. De aanvaller richt zich dan tot zijn landgenoot. "Dank u wel", aldus Messi.

“I’m a little kid, who dreamed my entire life of doing this, but I never thought I would be lucky enough to accompany you.” This journalist couldn’t hold back his tears after getting the chance to interview Leo Messi ?? (via @giraltpablo)pic.twitter.com/PBGRF1mxJk — B/R Football (@brfootball) October 21, 2022

"Ik ben blij om mensen in Argentinië of de wereld in het algemeen te kunnen bereiken die me altijd hebben gevolgd, me bewonderen vanwege de voetballer of de persoon die ik ben", vervolgt Messi. "Ik ben blij om mijn verhaal via dit interview te delen en ik ben ook dankbaar voor de liefde die ik in mijn carrière heb gekregen."

Giralt blikte een dag later via zijn social media terug op zijn bijzondere gesprek met Messi. "Dit beroep en mijn leven hebben me op onvoorstelbare paden gebracht. Gisteren heb ik een droom vervuld. Ik ontmoette de atleet die ik bewonder en waar ik het meest van hou. Mijn professionele pad kruiste het zijne en eerlijk gezegd voel ik me bevoorrecht."