Zus van Cristiano Ronaldo richt zich tot Erik ten Hag: ‘Karma bestaat!’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 20:18 • Jeroen van Poppel

Elma Aveiro, de oudere zus van Cristiano Ronaldo, zet op Instagram een aanval in op Erik ten Hag. De 49-jarige onderneemster (rechts op bovenstaande foto) vindt dat haar broer geen blaam treft in het conflict dat is ontstaan bij Manchester United. "Cristiano, doe niet wat je niet wilt dat ze je aandoen, want karma bestaat! En God slaapt nooit", aldus Aveiro.

De vrouw doelt op de weigering van Ronaldo om in de slotfase van de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst) als invaller het veld te betreden. De superster van Manchester United wachtte ook het eindsignaal niet af, ging naar de kleedkamers en vertrok direct naar huis. Een dag later werd Ronaldo door Ten Hag uit de selectie gezet. Aveiro neemt het, niet voor het eerst, openlijk op voor haar broer.

"Je bent en blijft onze grootste trots, voor mij en onze hele familie", schrijft Aveiro. "Je weet wat je bent: de geweldige professional, de trots van de hele Portugese natie, de trots van bijna iedereen. Je hoeft niets te bewijzen. Ik kan nog vijftig jaar leven en je zou nog steeds de grootste professional zijn die zich heeft toegewijd en zijn ziel en zaligheid heeft gestopt in waar je het meest van houdt."

"Je bent de mooiste mens die ik ooit in mijn leven heb ontmoet, voor jou beweeg ik hemel en aarde", vervolgt Aveiro haar liefdesverklaring. "Ik hoef niet te zeggen hoeveel ik van je houdt, en hoe bijzonder we zijn als familie. Heel blij en trots om hetzelfde bloed te hebben als dat van jou. Ik hou van je."