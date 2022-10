Kick-off hoopt op ‘frisse’ Oranje-debutant én vreest voor zomertransfer

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 20:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:05

Valentijn Driessen wil een lans breken voor een definitieve WK-selectie van Xavi Simons. De negentienjarige middenvelder van PSV zag zichzelf vrijdag terug in de voorselectie van Louis van Gaal, waarmee hij beloond werd voor zijn uitstekende prestaties van afgelopen weken. Driessen hoopt dan ook dat de bondscoach een definitieve plek inruimt voor Simons, zo zegt hij in het video-item Kick-off van De Telegraaf. In de gelijknamige podcast van het dagblad speculeert collega Mike Verweij bovendien over een doemscenario voor PSV deze zomer.

Simons was vrijdag het gesprek van de dag na het 1-0 verlies van PSV bij Arsenal in de Europa League. De groeibriljant was een van de weinigen die zich wist te onttrekken aan de sportieve malaise van de Eindhovenaren. "Dit was eigenlijk het slechtste wat PSV kon overkomen", oordeelt Verweij desalniettemin. De Ajax-watcher doelt daarmee op de clausule in Simons' contract, die inhoudt dat hij voor een gelimiteerde transfersom van naar schatting zo'n tien à twaalf miljoen euro teruggekocht kan worden door zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain.

PSV zou er wat dat betreft meer aan gehad hebben als Gakpo zich had laten gelden, denkt Verweij. "Je hoopt natuurlijk als PSV-leiding dat Gakpo de pannen van het dak speelt. Nu zegt Paris Saint-Germain in het allerslechtste geval: 'Xavi, koop je contract even af voor tien miljoen'. En dan koopt PSG hem voor veertig miljoen door. Hij heeft vorig jaar natuurlijk niet heel veel gespeeld in Parijs, maar hij heeft wel met de allergrootste sterren getraind. Ik denk dat hij verder is dan iedereen denkt. Ik vind het echt een geweldige speler", aldus Verweij.

Even daarvoor moest Gakpo het nog ontgelden in de podcast. "Ik kreeg vanochtend van iemand een lijstje doorgestuurd over Gakpo", zei Driessen. "Daarin stond er nul, nul, nul: nul schoten, nul gecreëerde kansen, nul balcontacten in de zestien van Arsenal, nul dribbels, nul voorzetten. Het is wel weer heel raar dat hij wéér niet thuis geeft. En dan roept iedereen: 'Ja, hij werd niet goed aangespeeld, en het team draaide niet', maar Xavi Simons weet zich in zo'n wedstrijd dan wel te manifesteren. Want iedereen had het uiteindelijk over Xavi Simons."

Verweij deelde de kritiek van zijn collega: "Dit zijn wel de wedstrijden waarin Engelse clubs bepalen of ze dertig, veertig of honderd miljoen willen betalen. Als je keer op keer niet thuis geeft in de grote wedstrijden, moet je je gaan afvragen of het iets mentaals is", zei de journalist. Wel beaamde Verweij Gakpo 'een geweldige voetballer' te vinden.