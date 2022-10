Gullit wordt gepasseerd en haalt uit: ‘KNVB blundert en zwicht voor homohaat’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 19:48 • Jeroen van Poppel

Ruud Gullit kan zich absoluut niet vinden in het besluit van de KNVB om de OneLove-campagne in de Eredivisie af te blazen vanwege de ontstane commotie afgelopen weekeinde. De oud-wereldspeler van het jaar haalt hard uit naar de Nederlandse voetbalbond. "Het maakt in één klap duidelijk dat de OneLove-campagne vanuit sommige mensen in de voetbalbond alleen maar voor de bühne is", aldus Gullit tegenover De Telegraaf.

De KNVB maakte vrijdag bekend de herhalingsactie met de regenboogaanvoerdersband te cancellen, nadat Orkun Kökçü en Redouan El Yaakoubi, de aanvoerders van respectievelijk Feyenoord en Excelsior, de band weigerden. Volgens de KNVB 'zou de nadruk bij de herhalingsactie op andere zaken liggen dan op het gebaar dat je wil maken', maar dat gaat er bij Gullit niet in.

"Ze voelen het niet en ze worden niet geconfronteerd met racisme, discriminatie, homohaat en/of uitsluiting", gelooft de oud-Oranje-international. "Anders bega je niet zo’n blunder door deze actie af te blazen. Wat de KNVB door te zwichten in feite doet is het legitimeren van homohaat, racisme, discriminatie en uitsluiting. Je hoort om je heen: 'Zie je wel.' Terwijl de campagne OneLove juist is opgestart om hier stelling tegen te nemen."

Gullit is ook lid van de commissie Mijnals, die als klankbord van de KNVB opereert als het om dit soort maatschappelijk vraagstukken gaat. "Wij zijn hierin niet gehoord en betreuren deze beslissing." De KNVB zet de actie wél door op het WK in Qatar, waar Virgil van Dijk de aanvoerdersband namens Oranje zal dragen. "Wat zijn al die acties van deze mensen binnen de KNVB nog waard?", vraagt Gullit zich af. "Waarom zullen andere voetbalbonden van WK-gangers, die hebben gezegd mee te doen aan de OneLove-aanvoerdersband voor hun captains nog meedoen? Als de initiator zich in eigen land direct terugtrekt bij een beetje commotie. Met dit besluit schiet de KNVB zichzelf in de voet."