Pools drietal uit Eredivisie mag blijven hopen op deelname aan WK in Qatar

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 19:43 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:18

Pawel Bochniewicz, Sebastian Szymanski en Kacper Kozlowski maken nog altijd kans om mee te doen aan het WK in Qatar volgende maand. De drie Eredivisionisten maken deel uit van de voorselectie van Polen. In totaal bestaat de voorselectie van bondscoach Czeslaw Michniewicz uit 47 spelers. Ook Mateusz Klich en Arkadiusz Milik, die een verleden hebben in de Eredivisie, mogen blijven hopen op deelname aan de mondiale eindronde.

Zowel sc Heerenveen-verdediger Bochniewicz als Kozlowski, die onder contract staat bij Vitesse, heeft al enige tijd geen duel meer gespeeld voor Polen. De 26-jarige Bochniewicz debuteerde in oktober 2020 voor het Poolse team, waarna hij een maand later zijn tweede interland speelde. Daarna werd hij niet meer opgeroepen. Daarbij moet wel worden vermeld dat Bochniewicz in de zomer van 2021 een kruisbandblessure opliep en daardoor bijna een jaar uitgeschakeld was. De negentienjarige Kozlowski kwam in oktober 2021 voor het laatst in actie voor zijn vaderland. In totaal speelde de middenvelder zes interlands.

De 23-jarige Szymanski speelde tot dusver zeventien interlands voor Polen, waarin hij één keer scoorde. De Feyenoord-middenvelder keerde in maart na een jaar niet te zijn opgeroepen weer terug in de selectie van Polen. In september stond Szymanski nog in de basis toen de Centraal-Europeanen het in de Nations League opnamen tegen Nederland (0-2 nederlaag).

De uiteindelijke selectie, die Michniewicz op 10 november bekend zal maken, moet bestaan uit minimaal 23 en maximaal 26 spelers. Het WK in Qatar gaat op 20 november van start. Polen neemt het in de eerste groepswedstrijd, die op 22 november om 17.00 uur aanvangt, op tegen Mexico. Daarnaast zitten de Polen ook nog bij Argentinië en Saoedi-Arabië in de groep.