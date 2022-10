‘Antony weigerde bonus van twee à tweeënhalf miljoen euro van Ajax’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 20:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:34

Antony heeft vorige zomer een bonus van twee à tweeënhalf miljoen euro laten schieten, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf in het programma Kick-Off. Ajax deed hem dat voorstel in de hoop dat de Braziliaan nog een seizoen in Amsterdam zou blijven, maar dat bleek tevergeefs. Antony vertrok in de slotfase van de zomerse transfermarkt naar het Manchester United van Erik ten Hag, met wie hij eerder al samenwerkte in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax-trainer Alfred Schreuder vertelde op de persconferentie van vrijdag dat het niet de bedoeling was dat Lisandro Martínez en Antony de club nog laat in de transferperiode zouden verlaten. Kick-Off-presentator Pim Sedee sprak daar zijn verbazing over uit. "Toen dacht ik: dat Martínez en Antony kunnen vertrekken... Daar moet je misschien toch op anticiperen als club." Ajax-watcher Mike Verweij haakte daarop in. "Antony is een bonus in het vooruitzicht gesteld dat hij als hij nog één seizoen zou blijven, een aantal miljoen zou krijgen. Dat was echt een behoorlijk bedrag. Ik hoorde twee à tweeënhalf miljoen euro en daar leek hij mee akkoord te gaan."

Verweij geeft daarop aan dat men in Amsterdam vervolgens dacht dat de vleugelspeler in de hoofdstad zou blijven. "Misschien een beetje naïef. Alleen, toen kwam het megabod van United (de club betaalt maximaal honderd miljoen euro, red.) en kon hij zien wat hij daar kon verdienen. Toen wilde hij weg. Het was ook heel gek. Hij gaf in een interview aan eigenlijk heel blij te zijn bij Ajax en op een gegeven moment kwam het nieuwe bod. Toen wilde hij per se weg, heeft hij oorlog gemaakt en is hij niet meer (op de club, red.) gekomen. Dus er is wel een moment geweest bij Ajax dat ze hebben gehoopt dat hij er nog één seizoen aan vast zou plakken."

Antony kreeg na lange onderhandelingen tussen Ajax en Man United zijn zin en vertrok naar Engeland. De tienvoudig international (twee goals) maakte zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen Arsenal en opende in het met 3-1 gewonnen duel de score. Antony is onder Ten Hag verzekerd van een basisplaats en was onder meer belangrijk tijdens de 1-2 zege bij Everton, toen hij de gelijkmaker wist te maken. Ook in de met 6-3 verloren stadsderby tegen Manchester City liet Antony zich zien door op fraaie wijze voor de 4-1 te zorgen. Deze winter hoopt Antony deel uit te maken van de WK-selectie van de Goddelijke Kanaries. Brazilië is in Groep G ingedeeld met Zwitserland, Kameroen en Servië. Tegen laatstgenoemd land openen de Zuid-Amerikanen hun toernooi op 24 november. Hoogstwaarschijnlijk komt Antony dan voormalig ploeggenoot Dusan Tadic tegen.