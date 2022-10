Arne Slot gaat op persconferentie in op aanvoerderschap van Orkun Kökçü

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 18:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:51

Arne Slot heeft in aanloop naar het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard gereageerd op de ontstane ophef rondom Orkun Kökçü. De aanvoerder van Feyenoord weigerde afgelopen weekend om de regenboogaanvoerdersband te dragen en daar is Slot vrijdag op teruggekomen. De oefenmeester van de Rotterdammers bevestigde op de persconferentie dat de Turks international zaterdag tegen Fortuna Sittard 'gewoon' de aanvoerdersband zal dragen.

In de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd bij AZ weigerde Kökçü vanwege zijn geloofsovertuiging een aanvoerdersband in regenboogkleuren te dragen. Slot geeft een kleine week later aan met zijn aanvoerder gesproken te hebben. "Wij wilden iets uitdragen als club, dat hebben wij ook uitgedragen. Kökçü wilde daar niet het uithangbord van zijn en daarom hebben wij gekozen om van (Gernot, red.) Trauner het uithangbord te maken voor deze actie. In de wedstrijd tegen Fortuna is Kökçü dus gewoon weer onze aanvoerder.''

Arne Slot vindt het niet verrassend dat Justin Bijlow de enige Feyenoorder is in de voorselectie van Oranje voor het WK. ???? — ESPN NL (@ESPNnl) October 21, 2022

Met Kökçü als aanvoerder neemt Feyenoord het de komende weken in de Eredivisie op tegen tegenstanders uit het rechterrijtje. Na Fortuna is FC Volendam in Noord-Holland de tegenstander, waarna SC Cambuur en Excelsior naar De Kuip afreizen voordat het WK in Qatar begint. Van een makkelijk schema wil Slot echter niets weten. "Dit team heeft de supporters echt keihard nodig", benadrukt hij. "Ik hoop dat de mensen die morgen naar De Kuip komen, beseffen dat wij hun steun heel hard nodig hebben. Wij hebben al vaker laten zien dat wij de kansen niet aaneenrijgen."

Justin Bijlow

Slot reageerde ook op vragen uit de perszaal omtrent Justin Bijlow. De doelman is de enige Feyenoorder die het heeft geschopt tot de 39-koppige voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. "Volgens mij zitten er veel spelers in de voorselectie die er altijd bijzitten", reageert Slot nuchter. "Dat komt niet als een complete verrassing. Wij hebben onze andere international, Tyrell Malacia, verkocht. Wij zijn niet in staat om een international van het niveau Nederlands elftal te kopen. Wij moeten jonge, talentvolle jongens aantrekken en wij hopen dat zij zich ontwikkelen tot international. Wij kunnen niet een international kopen van vijftien miljoen euro en dan zeggen dat wij weer een international in ons team hebben.''