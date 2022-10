Schreuder ziet talent hard op de deur kloppen: ‘Gaan hem vaker minuten geven’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 16:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:04

Francisco Conceição maakt een uitstekende ontwikkeling door, vindt Alfred Schreuder. De trainer van Ajax geeft te kennen zeer tevreden zijn met zijn zomeraanwinst, die vooralsnog schippert tussen de bank en de beloften van de Amsterdammers. Conceição mag zich echter op gaan maken voor steeds meer kansen in het eerste, vertelt Schreuder op de persconferentie daags voor het duel met RKC Waalwijk.

Het is men in de zaal opgevallen dat de negentienjarige vleugelspits de afgelopen drie duels telkens speeltijd kreeg, terwijl hij daarvoor alleen tegen SC Cambuur (4-0 winst) in actie kwam. "We zijn heel tevreden met hem", zegt Schreuder dan ook over Conceição. "We hopen hem wat vaker minuten te kunnen geven. Het is echt een rasvoetballer, goed in de één-tegen-één. Hij speelt mensen uit en creëert overtallen."

Oorspronkelijk lag er een jaartraject voor Chico klaar waarin hij onder de vleugels van Antony klaargestoomd zou worden voor het eerste. Laatstgenoemde vertrok in de slotfase van de transferwindow echter voor een recordbedrag naar Manchester United. Dat deed iets met Conceição, erkent Schreuder. "Je ziet dat hij sneller wil spelen, hij is ongeduldig op een goede manier. Wij zien ook wel dingen op de training waarbij wij denken: hij kan prima spelen. Alleen er zijn nu spelers voor hem. Wel is het mooi om hem wat vaker minuten te geven. Maar hij traint hard, het is een hele sierlijke speler, met heel veel gif in zich. Wanneer hij een schop krijgt, is hij er gelijk bij. Qua mentaliteit is het mooi om te zien hoe hij is opgegroeid in Portugal", aldus Schreuder.

Dat Conceição – die deze zomer voor vijf miljoen euro overkwam van FC Porto – nog niet vaker meedeed heeft niet in de laatste plaats met het aanpassen in Amsterdam te maken, voegt zijn trainer toe. "Hij moest heel erg wennen aan de nieuwe omgeving hier. Maar hij ontwikkelt zich goed, dus het is mooi dat we hem nu vaker kunnen laten zien." In totaal staat de teller voor Conceição nu dus op drie invalbeurten (en 62 speelminuten) in Ajax 1, waarin hij één assist afleverde. Voor Jong Ajax kwam de Portugees jeugdinternational tot twee duels, beide als basisspeler. Ook daarin was hij eenmaal aangever.