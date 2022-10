Unibet: een boosted odd van 3.00 voor doelpunt Simons in Groningen!

Zondag, 23 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

PSV brengt tussen de Europa League-duels met Arsenal een bezoek aan FC Groningen. Het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij wil in het spoor blijven van koploper Ajax. De thuisclub is afgezakt naar de teleurstellende zestiende plaats en kan wel een succesje gebruiken in de Eredivisie. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het duel tussen Groningen en PSV. Zondag klinkt om 14.30 uur het eerste fluitsignaal.

De Eindhovenaren leken tegen Arsenal lange tijd op weg naar een punt. Arsenal wist de ban twintig minuten voor tijd echter toch te breken. waardoor de eerste nederlaag in de Europa League een feit is. In de Eredivisie ging het vorige week een stuk beter voor PSV. In het eigen Philips Stadion werd FC Utrecht met grote cijfers verslagen: 6-1. Xavi Simons, Guus Til en Anwar El Ghazi scoorden allemaal twee keer tijdens de galavoorstelling.

Voor Groningen was het midweekse bekerduel met FC Dordrecht (0-3 overwinning) een welkome afleiding. Frank Wormuth zag zijn elftal namelijk vier keer op rij verliezen in de Eredivisie. Hierdoor is de Trots van het Noorden afgezakt naar de onderste regionen. Een overwinning op PSV is dan ook zeer wenselijk voor de laagvlieger. Afgelopen seizoen verloor Groningen thuis van de Eindhovense club dankzij een vroeg doelpunt van de inmiddels vertrokken Mario Götze.

Simons tekende vorige week dus voor een dubbelslag tegen het povere Utrecht. Hierdoor staat de middenvelder annex aanvaller op acht doelpunten in de Eredivisie. Alleen ploeggenoot Cody Gakpo (negen treffers) scoorde nog vaker. Dankzij de goede seizoensstart is Simons door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Oranje. Op 11 november weet de PSV'er definitief of hij naar Qatar zal afreizen.

