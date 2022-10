Alfred Schreuder bekritiseert Van der Sar en Ajax-directie op persco

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 15:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:39

Alfred Schreuder is blij dat Edwin van der Sar de verwachtingen van Ajax op dit moment enigszins getemperd heeft. Voetbal International publiceerde afgelopen woensdag een artikel waarin de algemeen directeur aangaf dat de Amsterdammers 'even een pas op de plaats moeten maken'. Ook Schreuder gaf afgelopen zondag al een soortgelijke boodschap af na het gewonnen duel met Excelsior (7-1), en de trainer is blij dat hij eindelijk openlijke rugdekking krijgt vanuit de club. Die had volgens hem alleen wel wat eerder mogen komen.

Van der Sar liet aan Voetbal International weten dat Ajax 'tijd nodig heeft', vanwege de extreme transferwindow en het feit dat er sinds begin dit seizoen een nieuwe trainer aan het roer staat. Schreuder zei zondag nagenoeg hetzelfde, alhoewel in ietwat andere bewoordingen, en op flink felle toon. De keuzeheer blikt op de persconferentie daags voor het duel met RKC Waalwijk terug op zijn uitspatting.



"Ik denk dat het mooi is dat Edwin zijn ding heeft gezegd in Voetbal International", begint Schreuder. "Het was al eerder de bedoeling dat hij dat zou doen. Het is heel belangrijk wat hij tegen mij zegt, maar het gaat mij erom dat ik mijn verhaal heb kunnen doen tegen journalisten." Even later voegt Schreuder een kritische noot voor Van der Sar en overigen binnen de club toe aan zijn boodschap. "Misschien had het vanuit Ajax eerder gekund, daar ben ik het wel mee eens. Dat heb ik ook aangegeven."

Spijt van zijn woedeuitbarsting heeft de oefenmeester overigens niet, zo geeft hij te kennen. Zijn relaas was bedoeld om het team te beschermen, en bovendien gepland. "Het was voor mij belangrijk dat ik dit eenmalig wilde zeggen. Ik heb het wel met één iemand besproken, maar dat houd ik voor mezelf. Uiteindelijk leefde het wel bij mij, het was mijn idee." Met het idee dat Schreuder 'een softie' zou zijn, wil hij dan ook nogmaals korte metten maken. "Als mensen mij goed kennen, weten ze dat ik dat ik uitbarstingen heb. Ik ben echter ook een mens die verantwoordelijkheid wil geven aan andere mensen. Ik observeer en ik kijk veel, maar ik wil ook mijn grenzen aan kunnen geven. Het gaat erom hoe ik het voel en dat heb ik aangegeven."